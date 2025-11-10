Congo-Kinshasa: Impayés depuis plusieurs années, les agents pénitentiaires de la Tshopo réclament des solutions immédiates

Les agents pénitentiaires de la province de la Tshopo, impayés depuis plusieurs années, exigent des solutions immédiates de la part du gouvernement face à leur situation. Ils ont exprimé leurs préoccupations au ministre de la Justice Guillaume Ngefa, lors de sa visite à la prison centrale de Kisangani, le samedi 8 novembre.

Ces agents dénoncent également leur non-prise en charge par l'État congolais. Certains affirment ne pas être mécanisés alors qu'ils travaillent depuis 2017, voire près de 10 ans pour certains, mais sont confrontés à de multiples défis liés à leur survie ainsi qu'à la sécurité des détenus.

Lors de cette visite, le représentant des détenus a aussi pris la parole pour plaider non seulement pour l'amélioration de leurs conditions carcérales, mais aussi en faveur des surveillants, précisant que certains se livrent à la mendicité. Ils espèrent que la visite du ministre apportera des réponses à leurs doléances.

Après la prison centrale de Kisangani, Guillaume Ngefa s'est rendu au centre de détention d'Osio, situé à plus de seize kilomètres au sud-ouest de Kisangani. Là-bas, les soixante-dix pensionnaires ont également réclamé une amélioration de leurs conditions alimentaires.

En réaction, le ministre de la Justice a promis de transmettre toutes ces préoccupations au gouvernement pour d'éventuelles solutions.

La prison centrale de Kisangani héberge plus de 1100 détenus à ce jour alors que sa capacité d'accueil est évaluée à 500 pensionnaires.