Arrivés vendredi à Antananarivo, les émissaires de l'Union africaine, dirigés par Domitien Ndayizeye, ancien président du Burundi, et Mohamed Farah, envoyé spécial de l'organisation, ont entamé une série de rencontres avec les acteurs politiques.

Cette mission de médiation a été lancée après la suspension de Madagascar de l'Union africaine, décidée le 15 octobre dernier, afin d'évaluer la situation sur le terrain et de discuter des conditions d'un possible retour de la Grande Île dans l'organisation continentale.

Leur programme a débuté par une rencontre avec le président de la Refondation de la République, le colonel Michaël Randrianirina, au Palais d'État d'Iavoloha. Les discussions ont porté sur les démarches à entreprendre pour lever la suspension et réintégrer Madagascar au sein des instances de l'Union africaine. « La décision de suspendre Madagascar a été trop hâtive. L'organisation a décidé d'envoyer ses émissaires afin de mieux comprendre la réalité à travers la consultation de tous les acteurs politiques », a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Christine Razanamahasoa, à l'issue de cette rencontre.

Décision à impact négatif

Dans la continuité de cette mission, les émissaires se sont également entretenus avec le Premier ministre Herintsalama Rajaonarivelo au Palais d'État de Mahazoarivo. Le chef du gouvernement a souligné l'impact négatif de la suspension sur le peuple malgache, limitant l'accès à l'aide au développement.

« Le peuple malgache s'est levé pour réclamer dignité, droits fondamentaux et gouvernance responsable. Sa voix doit être entendue », a-t-il insisté, appelant à une réévaluation juste de la décision de l'Union africaine.

La mission inclut également la consultation des différentes tendances politiques. Hier, les émissaires ont rencontré les représentants de l'ancien président Andry Rajoelina, notamment l'ancien ministre Benjamin Alexis Rakotomandimby et plusieurs députés proches de l'ex-président. Au cours de cette réunion, ils ont remis aux émissaires des documents détaillant leurs propositions pour une sortie de crise, afin de contribuer à un dialogue inclusif et constructif.

La mission des émissaires de l'Union africaine se poursuivra dans les prochains jours avec d'autres rencontres programmées avec différents acteurs politiques et sociaux. L'objectif est de permettre à Madagascar de préparer un retour harmonieux et durable au sein de l'organisation continentale, tout en garantissant la stabilité politique et le respect des aspirations de la population.