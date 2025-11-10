Congo-Kinshasa: Football Ligue 1 - Le FC Tanganyika et l'AS Vita enchaînent les victoires, le derby de Kananga se solde par un nul

9 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'AS Vita Club et le FC Tanganyika ont parfaitement négocié leur match de championnat de la Ligue 1 ce dimanche 9 novembre. Vita Club s'est imposé à l'extérieur face au Dauphin Noir (0-1), tandis que le FC Tanganyika a battu le FC Tshikas (2-0), une victoire qui le propulse à la troisième place du classement.

Dans le Groupe A, le FC Tanganyika a confirmé sa bonne forme en dominant le FC Tshikas (2-0), lui infligeant sa troisième défaite de la saison. Cette victoire permet au Tanganyika de grimper à la troisième place du classement avec 7 points.

Dans un autre match serré, le Blessig FC est parvenu à renverser l'AS Malole (2-1), mettant fin au parcours sans faute de cette dernière, qui alignait trois victoires en trois sorties.

Enfin, le derby de Kananga entre l'US Tshinkunku et Saint-Luc s'est conclu sur un score vierge (0-0). Un point qui satisfait Saint-Luc, qui faisait son entrée dans le championnat après avoir été récemment repêché.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le Groupe B, l'AS Vita Club poursuit son impressionnante série. Les « Moscovites » se sont imposés (0-1) face aux Dauphins Noirs grâce à un but de Kabeya dès la 22e minute, enregistrant ainsi leur cinquième victoire en six matchs.

L'Ange Vert a également retrouvé le chemin du succès en battant le FC Renaissance, qui concède une deuxième défaite consécutive. La journée dans ce groupe s'est clôturée par un autre match nul (0-0) entre le Daring Club Motema Pembe et le FC MK.

À la suite de ces résultats, dans le Groupe A, la victoire du FC Tanganyika (2-0) le conforte solidement dans le haut du tableau, le maintenant à la 3ème place avec 7 points. Le Blessing FC, grâce à son succès renversant contre l'AS Malole, gagne un précieux souffle en grimpant à la 9ème place. Pour Malole, cette première défaite n'entame pas sa position de vice-leader, mais laisse le leader Saint-Éloi Lupopo prendre un peu d'avance. Enfin, le point glané par Saint-Luc lors de son entrée dans le championnat (0-0) lui permet d'éviter la dernière place, le positionnant à la 14ème.

Et dans le Groupe B, la victoire expéditive de l'AS Vita Club (0-1) scelle son statut d'effrayant leader, avec 16 points et une avance confortable de six longueurs sur son premier poursuivant. L'Ange Vert confirme quant à lui sa dynamique positive en se hissant sur le podium, à la 3ème place, après sa victoire. Le match nul du Daring Club Motema Pembe (0-0) lui permet de conserver une place dans le top 5, à la 4ème position.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.