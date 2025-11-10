Afrique: Ligue des champions féminine CAF - Le FCF TP Mazembe s'incline dès son entrée en lice face à l'ASEC Mimosa (0-1)

L'équipe féminine de football du Tout Puissant Mazembe a concédé une défaite lors de son entrée en lice dans la Ligue des champions féminine de la CAF, ce dimanche 9 novembre. Face à l'ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire, le FCF TP Mazembe de la RDC, tenant du titre, s'est incliné sur le score de 1-0.

Les Lushoises, qui abordaient difficilement cette nouvelle édition après leur triomphe de l'an passé, ont été tenues en échec par les Ivoiriennes en première mi-temps (0-0). Mais la dynamique a changé après la reprise. C'est finalement à la 66e minute que le jeu s'est décanté : Ouedraogo a offert la victoire à l'ASEC Mimosa en inscrivant le seul but de la rencontre.

Cette victoire contre le TP Mazembe, l'un des géants du continent, constitue un véritable exploit pour l'ASEC Mimosa. L'équipe ivoirienne, qui participe pour la première fois à cette grande messe du football féminin africain, a réussi un coup d'éclat en s'imposant devant les championnes en titre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le TP Mazembe, ce revers est un sérieux avertissement. Avec zéro point à l'issue de cette première journée, les Corbeaux se retrouvent dans une situation délicate dans le groupe B. Ils n'auront plus droit à l'erreur lors de leurs prochaines rencontres contre l'AS FAR du Maroc, le Gaborone United du Botswana et les JKT Queen's de Tanzanie.

Par ailleurs, dans le groupe A, la compétition avait débuté la veille, samedi 8 novembre. L'AS FAR du Maroc et le Masar d'Égypte ont fait match nul (0-0), tandis que l'USFAS Bamako du Mali s'est imposée 3-1 face au 15 de Agosto de la Guinée équatoriale.