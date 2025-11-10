Congo-Kinshasa: Les FARDC sécurisent la RN1 après trois jours d'opérations de ratissage

Depuis trois jours, les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) mènent des opérations de ratissage intensives sur la Route nationale n°1 (RN 1) dans le groupement de Kingakati, situé à l'est de Kinshasa. Ces opérations visent à neutraliser les miliciens Mobondo et à restaurer l'ordre public dans cette zone.

Lors des affrontements, deux soldats des FARDC ont été grièvement blessés. Ils reçoivent actuellement des soins médicaux appropriés, selon les autorités militaires. Malgré ces incidents, les forces de défense ont réussi à stabiliser la situation sécuritaire, notamment sur la RN1 Kinshasa-Kikwit, un axe vital pour les échanges commerciaux et les déplacements interprovinciaux.

« La RN1 est désormais totalement sous contrôle des forces de défense. Les activités économiques et sociales s'y déroulent normalement », a déclaré le Capitaine Antony Mualushayi, porte-parole des opérations NGEMBA.