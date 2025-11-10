Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Les habitants de Penekusu et Kiluza dénoncent les exactions par des miliciens affiliés au groupe Pumbafu

Dans le territoire de Shabunda, au Sud-Kivu, les habitants du village de Penekusu tirent la sonnette d'alarme face aux exactions répétées dont ils se disent victimes. Ces abus seraient commis par le colonel autoproclamé JP, affilié au groupe armé dirigé par le général autoproclamé Pumbafu.

Selon plusieurs sources locales, ce chef milicien et ses hommes imposent à la population des amendes arbitraires, souvent fondées sur des infractions fictives.

Un exemple frappant : lorsqu'un ouragan emporte la toiture en paille d'une maison, le propriétaire est tenu responsable et sommé de verser une amende pouvant atteindre 50 000 francs congolais (22.7 USD), accompagnée de deux coqs.

Ces pratiques sont confirmées par des sources administratives et des représentants de la société civile, qui dénoncent une situation intenable pour les communautés locales.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Abus similaires à Kiluza : des élèves arrêtés

À Kiluza, village situé à 48 km de Penekusu, des abus similaires sont rapportés. Un acteur de la societe civile indique que des élèves sont arrêtés lorsqu'ils ne parviennent pas à payer à temps les frais dits de « contrôle de dossier scolaire », imposés par la milice.

Face à ces violations, les populations locales appellent à une intervention urgente des autorités provinciales et nationales pour mettre fin à ces pratiques et rétablir l'ordre et la justice dans cette région enclavée du Sud-Kivu.