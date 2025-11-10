Afrique: Barrages Mondial 2026 - Début du rassemblement des Léopards ce lundi à Rabat pour un choc décisif face aux Lions indomptables

9 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La sélection nationale masculine de football de la République démocratique du Congo, (Les Léopards), entamera son rassemblement ce lundi 10 novembre à Rabat, au Maroc. L'enjeu est de taille : se préparer pour le choc décisif face aux Lions indomptables du Cameroun, prévu le 13 novembre, dans le cadre des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026.

Avec seulement deux jours d'entraînement, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, devra peaufiner sa tactique pour ce match crucial.

Pour cette confrontation, il a convoqué un groupe équilibré, alliant l'expérience de cadres comme Cédric Bakambu et Chancel Mbemba à la fraîcheur de jeunes espoirs tels que Noha Sadiki et Nathanaël Mbuku. La sélection est également marquée par l'arrivée de trois nouveaux visages : Matthieu Epolo, Michel-Ange Balikwisha et Mario Strofykens.

Ces barrages opposent quatre sélections africaines : la RDC, le Cameroun, le Nigéria et le Gabon. Elles se disputent une unique place pour le Tournoi Intercontinental, dernière marche vers la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Seuls les deux finalistes de ces barrages auront une chance de se qualifier.

Voici les joueurs congolais attendus à Rabat :

Gardiens

Timothy FAYULU

Lionel MPASI

Matthieu EPOLO

Défenseurs

Aaron WAN-BISSAKA

Gédéon KALULU

Arthur MASUAKU

Joris KAYEMBE

Steven KAPUADI

Rocky BUSHIRI

Axel TUANZEBE

Chancel MBEMBA

Milieux

Noha SADIKI

Edo KAYEMBE

Samuel MOUTOUSSAMY

Charles PICKEL

Ngal'ayel MUKAU

Mario STROFYKENS

Théo BONGONDA

Michel-Ange BALIKWISHA

Nathanaël MBUKU

Attaquants

Brillant CIPENCA

Mechack ELIA

Fiston Kalala MAYELE

Samuel ESSENDE

Cédric BAKAMBU

