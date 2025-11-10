Afrique: Barrages Mondial 2026 - Début du rassemblement des Léopards ce lundi à Rabat pour un choc décisif face aux Lions indomptables

La sélection nationale masculine de football de la République démocratique du Congo, (Les Léopards), entamera son rassemblement ce lundi 10 novembre à Rabat, au Maroc. L'enjeu est de taille : se préparer pour le choc décisif face aux Lions indomptables du Cameroun, prévu le 13 novembre, dans le cadre des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026.
Avec seulement deux jours d'entraînement, le sélectionneur des Léopards, Sébastien Desabre, devra peaufiner sa tactique pour ce match crucial.
Pour cette confrontation, il a convoqué un groupe équilibré, alliant l'expérience de cadres comme Cédric Bakambu et Chancel Mbemba à la fraîcheur de jeunes espoirs tels que Noha Sadiki et Nathanaël Mbuku. La sélection est également marquée par l'arrivée de trois nouveaux visages : Matthieu Epolo, Michel-Ange Balikwisha et Mario Strofykens.
Ces barrages opposent quatre sélections africaines : la RDC, le Cameroun, le Nigéria et le Gabon. Elles se disputent une unique place pour le Tournoi Intercontinental, dernière marche vers la phase finale de la Coupe du Monde 2026. Seuls les deux finalistes de ces barrages auront une chance de se qualifier.
Voici les joueurs congolais attendus à Rabat :
Gardiens
Timothy FAYULU
Lionel MPASI
Matthieu EPOLO
Défenseurs
Aaron WAN-BISSAKA
Gédéon KALULU
Arthur MASUAKU
Joris KAYEMBE
Steven KAPUADI
Rocky BUSHIRI
Axel TUANZEBE
Chancel MBEMBA
Milieux
Noha SADIKI
Edo KAYEMBE
Samuel MOUTOUSSAMY
Charles PICKEL
Ngal'ayel MUKAU
Mario STROFYKENS
Théo BONGONDA
Michel-Ange BALIKWISHA
Nathanaël MBUKU
Attaquants
Brillant CIPENCA
Mechack ELIA
Fiston Kalala MAYELE
Samuel ESSENDE
Cédric BAKAMBU