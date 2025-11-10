Niger: Le pays obtient 165,5 millions USD de la BAD pour doper l'accès à l'eau potable

Le Conseil d'administration du Fonds africain de développement (FAD), guichet concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD), a approuvé un prêt de 165,5 millions de dollars américains en faveur du Niger. Ce financement vise à lancer, sur cinq ans, le « Projet de renforcement de l'alimentation en eau potable et assainissement et d'amélioration de la résilience » dans les régions de Zinder et Mirriah, où la couverture en assainissement de base est dramatiquement faible.

Un investissement ciblé face à des défis critiques

Ce projet est une réponse directe à des indicateurs sociaux alarmants dans les zones concernées. Dans les villes de Zinder et de Mirriah et leurs villages environnants, qui couvrent une population de plus de 600 000 habitants, le taux d'accès à l'eau potable n'atteint que 53,4 %. Plus préoccupant encore, la couverture en assainissement de base est inférieure à 6,1 %, avec un taux de défécation à l'air libre dépassant les 76,5 %.

L'initiative tient compte d'un contexte de défis critiques, dont une forte croissance démographique (3,8 % par an), une fragilité liée à l'insécurité et à la pauvreté, et une vulnérabilité des ménages accentuée par des sanctions économiques.

Garantir l’accès équitable à l’eau potable pour plus d’un million de personnes

Le projet, qui s'aligne sur la Stratégie nationale de développement du Niger et contribue directement à plusieurs Objectifs de développement durable des Nations unies (notamment l'ODD 6 sur l'eau et l'assainissement), a reçu un accueil favorable de l'institution panafricaine.

« Ce projet garantira un accès équitable à l'eau potable et à l'assainissement pour plus d'un million d'habitants tout en renforçant la résilience face à la pauvreté, au changement climatique et aux risques sanitaires », a déclaré Firmin Bri, le responsable par intérim du bureau pays du Groupe de la Banque africaine de développement au Niger.

Infrastructures et résilience face aux défis climatiques

Le programme, échelonné sur cinq ans, développera des infrastructures hydrauliques et d'assainissement majeures afin d'améliorer durablement le cadre de vie. Le financement permettra notamment l'aménagement de nouveaux forages, de châteaux d'eau et de 150 kilomètres de réseaux de distribution d'eau. Sur le plan de l'assainissement autonome, le projet inclut la construction de 5 000 latrines familiales, 200 latrines institutionnelles et 100 édicules publics, ainsi que la réalisation d'une station de traitement de boues de vidange. L'accès à l'eau sera également facilité par la réalisation de 12 000 branchements sociaux et l'installation de 50 bornes-fontaines.

Parallèlement, le volet social est fortement axé sur l'égalité de genre. Le programme sensibilisera plus de 500 000 personnes (dont 51 % de femmes) et soutiendra l'autonomisation en formant notamment 50 femmes gestionnaires de bornes-fontaines et 100 gestionnaires d’édicules publics (60 % de femmes).

L'octroi de ce prêt consolide la collaboration stratégique entre le Niger et la Banque africaine de développement, soulignant la priorité donnée aux infrastructures sociales essentielles pour la croissance à long terme dans la région du Sahel.