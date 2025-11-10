Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 10 novembre 2025

revue de presse

Gabon : Ouverture du procès de Sylvia et Noureddin ce lundi

L’un des procès impliquant Sylvia Aimée Marie Valentin Bongo et son fils Noureddin Bongo Valentin, s’ouvre le lundi 10 novembre prochain à Libreville, à la faveur d’une session criminelle spéciale. Dans cette perspective, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des Droits humains, Séraphin Akure-Davain a convoqué, hier, pour une séance de travail, plusieurs maillons du corpus judiciaire.

On citera le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, Jean-Jacques Oyono, le secrétaire général adjoint de la Chancellerie, Arlette Ntsame-Mermoz, l’inspecteur général des services judiciaires, Apollinaire Ondo Mve, le procureur général près la Cour d’appel judiciaire de Libreville, Eddy Minang, le Premier président de la Cour d’appel de Libreville, Nancy Engandzas, le président de la Cour criminelle spécialisée, Maixent Essa Assoumou, et le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Gabon, Me Raymond Obame Sima. (Source L’Union sonapresse)

La Banque africaine de développement mise sur la COP30 pour accélérer la transition énergétique du continent

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Face aux défis climatiques qui frappent l’Afrique de plein fouet, Sidi Ould Tah, président du Groupe de la Banque africaine de développement, place de grands espoirs dans la COP30 de Belém, au Brésil. Il veut mobiliser les financements nécessaires à l’adaptation du continent et renforcer sa voix dans les négociations climatiques mondiales.

L’Afrique ne contribue qu’à hauteur de 4% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais subit de manière disproportionnée les conséquences du changement climatique. C’est dans ce contexte que Sidi Ould Tah, à la tête de la BAD, intensifie ses efforts diplomatiques en vue de la COP30 qui s’ouvre ce 10 novembre au Brésil. (Source Afrik.com)

Tanzanie : Plus de 200 manifestants devant la justice

À la suite des manifestations du 29 octobre, les autorités tanzaniennes ont engagé des poursuites pour trahison et complot contre au moins 240 personnes. Tandis que l’opposition dénonce une répression sanglante, le vice-président assure que le pays a retrouvé la paix et l’harmonie.

D’après les actes d’accusation, la plupart des prévenus sont soupçonnés d’avoir tenté d’entraver le déroulement des élections générales et d’avoir causé d’importants dommages aux biens publics. (Source Africanews)

Afrique du Sud : La commission d’enquête sur le manque de justice sur les crimes de l’apartheid entame ses travaux

Mise en place au mois de mai dernier, la Commission Khampepe – du nom de la juge constitutionnelle à la retraite qui la préside – doit tenir sa première audience publique ce lundi 10 novembre. Sa mission ? Comprendre pourquoi aussi peu de crimes politiques commis durant la période de ségrégation ont été jugés ces 20 dernières années.

C’est une commission très attendue qui doit tenir sa première audience publique, ce lundi 10 novembre, à Johannesburg, en Afrique du Sud. Chargée d’enquêter sur l’absence de justice pour de très nombreux crimes politiques commis durant l’apartheid, elle a été mise en place au mois de mai dernier par le président Cyril Ramaphosa sous la pression de proches des victimes. (Source RFI)

Mali : Une tiktokeuse exécutée en public par des djihadistes

Mariam Cissé était connue pour ses vidéos qu’elle partageait sur TikTok à propos de sa ville de Tonka, située dans la région de Tombouctou, au nord du Mali. La jeune fille comptait plus de 90 000 abonnés sur la plateforme. Son exécution, vendredi 7 novembre 2025, a suscité un vif émoi dans le pays, explique l’Agence France-Presse (AFP). Le Mali est dirigé par une junte militaire depuis le coup d’État de 2021 et confronté depuis 2012 à une profonde crise sécuritaire doublée d’une crise économique.

« Ma sœur a été arrêtée jeudi par les djihadistes » qui l’accusaient « d’informer l’armée malienne de (leurs) mouvements », a raconté son frère à l’AFP. « Le lendemain, ils l’ont amenée à Tonka à moto sur la place de l’indépendance (et) ils l’ont fusillée. J’étais dans le public », a-t-il poursuivi.

Une source sécuritaire sous couvert d’anonymat interrogée par l’AFP, dénonce « une barbarie », avant d’ajouter « Mariam Cissé a été assassinée sur une place publique de Tonka vendredi par les djihadistes qui l’accusaient de les avoir filmés pour le compte de l’armée malienne. » Un élu local a confirmé à l’AFP son exécution qu’il a qualifiée « d’acte ignoble ». (Source Pulse sn)

Nigeria : L’ouverture du nouveau Musée des Arts ouest-africains suspendue après une intrusion violente

Une visite privée du Mowaa, à Benin City, a été interrompue par une vingtaine d’hommes armés, contraignant l’institution à reporter son ouverture prévue mardi 11 novembre 2025.

Le tout nouveau Musée des Arts ouest-africains (Mowaa), à Benin City, devait ouvrir officiellement mardi 11 novembre. Mais une visite privée organisée dimanche 9 novembre pour les donateurs et professionnels du secteur a été brutalement interrompue par une vingtaine d’hommes, certains armés de battes en bois. Les invités ont été forcés de se réfugier à l’intérieur du bâtiment.

Selon une journaliste de l’AFP sur place, les intrus ont causé quelques dégâts dans la cour, sans que leurs revendications soient clairement formulées. (Source Africa Radio)

Centrafrique : Appel à invalider la candidature de Touadéra à la présidentielle

En Centrafrique, à moins de deux mois de l’élection présidentielle du 28 décembre, l’Observatoire pour la gouvernance démocratique (OGDC) a saisi le Conseil constitutionnel pour exiger l’invalidation de la candidature du président sortant, Faustin-Archange Touadéra.

L’organisation de la société civile invoque trois griefs majeurs. D’abord, le chef de l’État n’aurait pas démissionné 90 jours avant le dépôt de son dossier, comme l’exige la Constitution pour tout président en exercice. Ensuite, l’OGDC met en doute la nationalité centrafricaine d’origine de Faustin-Archange Touadéra et demande la preuve que ses parents sont nés en Centrafrique.

Enfin, elle accuse le pouvoir de collaborer avec des groupes armés, citant la nomination du ministre Hassan Bouba, ex-rebelle, au gouvernement. « Ces faits violent la loi fondamentale », résume Élysée Nguemalé, coordonnateur de l’OGDC. (Source Tchadinfos.com)

Souveraineté maritime : La Marine nationale sénégalaise franchit un cap historique avec le tir réussi d’un missile antinavire

Un événement sans précédent vient de marquer l’histoire des forces armées sénégalaises. Pour la première fois depuis sa création, la Marine nationale du Sénégal a effectué avec succès le tir d’un missile antinavire à partir d’un patrouilleur de haute mer (PHM).

Ce test concluant consacre un tournant majeur dans la modernisation de la flotte et la consolidation de la souveraineté maritime du pays.

Ce tir historique s’inscrit dans la dynamique de transformation engagée par la Marine nationale depuis plusieurs années, à travers la Stratégie navale 2050. L’objectif est de doter le Sénégal d’une marine de haute capacité opérationnelle, capable de protéger efficacement ses intérêts dans un espace maritime vaste et riche, couvrant près de 200 000 km². (Source Le Soleil)

A Abu Dhabi, le Tchad tente d'attirer les investisseurs

La table ronde de financement du Plan National de Développement "Tchad Connexion 2030" vise à mobiliser des fonds pour réaliser des projets au Tchad.

Le déplacement du président tchadien, Mahamat Idriss Deby Itno à Abu Dhabi témoigne de l'intérêt de cette rencontre pour le Tchad. Selon les autorités tchadiennes, elle a pour objectif de mobiliser 30 milliards de dollars américains pour financer 268 projets. Plus de deux mille participants se seraient inscrits pour y prendre part.

Pour le chercheur français Roland Marchal, spécialiste du Tchad, le climat sociopolitique délétère dans le pays pourrait nuire aux efforts du gouvernement tchadien à Abu Dhabi pour attirer les investisseurs. (Source Deutsche Welle)

69 nationalités sur un même terrain : La FIFA inscrit un nouveau record au Maroc

La FIFA a écrit une nouvelle page de son histoire. Mercredi à Maâmoura, près de Salé, l’instance internationale a aligné 70 collaborateurs, chacun issu d’une nationalité différente, au cours d’une rencontre amicale de près de trois heures. Un exploit inédit qui dépasse le précédent record établi en 2019 par l’association britannique Equal Playing Field, qui avait rassemblé 53 nationalités sur le terrain.

Pour Gelson Fernandes, directeur régional de la division Associations membres de la FIFA pour l’Afrique, cette performance est l’illustration d’une richesse humaine longtemps cultivée au sein de la maison FIFA. « Nous louions toujours notre mixité culturelle. L’idée est venue d’une simple discussion : pourquoi ne pas en faire un match, puisque nous avons tant de nationalités ? », s'interroge-t-il. (Source Le matin.ma)