Gabon - les défis de Pierre Matthieu Obame Etoughe, élu maire de Libreville

Alors que les électeurs des principales villes du Gabon étaient appelés aux urnes pour les élections municipales dimanche 9 novembre, Pierre Matthieu Obame Etoughe a été élu maire de la capitale Libreville. En accédant à ce poste, ce candidat de l'Union démocratique des bâtisseurs (UDB), le parti du président Brice Clotaire Oligui Nguema, devient un des principaux personnages politiques gabonais.

Avec notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma

Le principal chantier du nouveau maire sera l'urbanisation de la capitale. Pierre Matthieu Obame Etoughe arrive à la tête d'une ville dont de nombreux quartiers s'inondent dès la moindre pluie : les canalisations sont des déversoirs de déchets, surtout plastiques. L'unique décharge publique de la ville est sursaturée. De plus, l'eau manque au robinet.

Le nouveau maire promet un plan d'urgence pour ses 100 premiers jours. « Nous avons une ville [à laquelle] on doit redonner ses lettres de noblesse, en termes de propreté, en termes de gestion de ressources. Nous avons excessivement d'embouteillages dans le centre-ville. C'est une situation qui doit être réglée. Nous avons une problématique au niveau de la gestion des marchés, aussi bien en termes de recettes qu'en termes d'espace. »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Libreville est aussi une ville en chantier permanent. L'équipe sortante a démoli des quartiers entiers pour ouvrir de nouveaux boulevards. Mais les travaux annoncés piétinent ou sont à l'arrêt. Ingénieur de carrière, Pierre Matthieu Obame Etoughe se présente comme un maire bâtisseur.

« La nouvelle mairie devrait être une start-up, estime-t-il. Parce que nous avons le devoir de davantage embellir la ville. Les plus hautes autorités ont lancé un certain nombre de chantiers. La mairie de Libreville doit pouvoir emboiter, en lançant aussi un certain nombre de chantiers, pour un meilleur environnement. »

Autre défi : celui de la gouvernance. Les effectifs municipaux sont pléthoriques et le détournement des recettes municipales sont régulièrement pointées du doigt.

À lire aussiGabon: Libreville peine à s'adapter au nouveau plan de collecte des ordures