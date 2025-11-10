Afrique: Les prix augmentent en raison de la crise post-électorale au pays

Pays enclavé au coeur de l'Afrique, la République centrafricaine dépend largement du Cameroun pour ses importations. Mais depuis quelques jours, les prix de plusieurs denrées alimentaires et produits de première nécessité flambent sur les marchés de Bangui. En cause : la crise post-électorale qui secoue le Cameroun et perturbe l'acheminement des produits vers la Centrafrique. Le gouvernement, lui, accuse certains commerçants de spéculer et annonce des mesures pour tenter de stabiliser la situation.

Dans les ruelles étroites du marché central, animées par les étals colorés et le va-et-vient des passants, Jérôme, père de quatre enfants, fait ses courses : « J'avoue que les prix des denrées alimentaires et produits de première nécessité importés ont doublé. En plus des tracasseries, les commerçants disent que leurs camions restent bloqués plusieurs jours avant d'atteindre la capitale. C'est très difficile pour nous les ménages. »

Ali Rock Bissengué, président de l'Association de défense des consommateurs, demande une réaction rapide des autorités : « La République centrafricaine est un pays qui ne vit que des importations. Il y aura des grincements de dents chez les consommateurs. Les ménagères commencent à se plaindre. Au sein de notre association, on lance l'alarme pour demander aux autorités de trouver un palliatif. »

Opération « Tonnerre »

Alors que la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun reste ouverte, le ministre du Commerce, Thierry Patrick Akoloza, pointe du doigt le comportement de certains commerçants : « Malgré ce qui se passe au Cameroun, il n'y a pas une rupture d'approvisionnement en Centrafrique. Les prix d'achat au pays de départ n'ont pas aussi augmenté. Donc il n'y a pas de raison que ces prix augmentent ici en Centrafrique. Dès que ces commerçants constatent qu'il y a une rareté de produits sur le marché, ils augmentent les prix dans l'illégalité. »

Face à la situation, le département du Commerce a lancé l'opération « Tonnerre ». Son objectif est de faire respecter les prix et à traquer les produits périmés sur les marchés.