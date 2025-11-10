Afrique Australe: Les enjeux de la visite de la présidente indienne en Angola et au Botswana

La présidente indienne a entamé, samedi 8 novembre, une tournée en Afrique de quelques jours. Arrivée en Angola le 8, elle y restera jusqu'au 11 pour le 50e anniversaire du pays, avant de se rendre au Botswana du 11 au 13 novembre. Cette tournée traduit la volonté de New Delhi d'ancrer davantage sa présence sur le continent en mettant l'accent sur le pétrole, les minéraux critiques et le développement ferroviaire.

Cette tournée de Droupadi Murmu en Afrique s'inscrit dans la stratégie indienne, qui se veut à la fois énergétique, minière et diplomatique. New Delhi en a fait une priorité. Selon le ministère des Affaires étrangères,17 nouvelles missions ont vu le jour en Afrique ces dernières années.

En Angola, deux dossiers dominent la visite de la présidente indienne : l'énergie et les ressources stratégiques. L'Angola est le deuxième fournisseur africain de pétrole et de gaz pour l'Inde, après le Nigeria. Luanda exporte chaque année près de cinq milliards de dollars vers New Delhi, tandis que l'Inde lui vend des pharmaceutiques, vaccins et pièces automobiles. L'objectif pour l'Inde est de diversifier ses chaînes d'approvisionnement.

Une façon de préparer le prochain G20, où New Delhi entend peser

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La présidente indienne discutera aussi du corridor ferroviaire de Lobito, un projet reliant l'Angola, la RDC et la Zambie à l'océan Atlantique. Ce réseau, appelé à faire circuler jusqu'à 50 trains par jour, doit faciliter l'exportation du cuivre, du cobalt et du lithium - des ressources essentielles à l'industrie électronique et à la transition énergétique indienne. Le projet est vu comme une réponse à l'influence chinoise sur le continent.

Au Botswana, la visite de Droupadi Murmu portera sur les terres rares et le suivi du projet Cheetah, qui a permis la réintroduction de guépards africains en Inde. Au-delà des accords, cette tournée prépare aussi la présence de New Delhi au sommet du G20 en Afrique du Sud, les 22 et 23 novembre, où l'Inde veut s'affirmer comme un acteur central du Sud global.