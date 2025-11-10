Cote d'Ivoire: Les partis politiques dévoilent leurs listes de candidats pour les législatives

Après la présidentielle, les législatives se profilent en Côte d'Ivoire. La phase de dépôt des candidatures est en cours, jusqu'au 12 novembre prochain. Mais plusieurs des partis engagés dévoilent déjà leurs listes de candidats pour les 205 circonscriptions et 255 sièges en jeu. C'est le cas du RHDP, qui dispose d'un groupe parlementaire de 165 députés dans l'Assemblée sortante - le parti présidentiel entend surfer sur la réélection d'Alassane Ouattara.

Rafler plus de sièges qu'en 2021, c'est l'objectif du RHDP - le parti a, pour le moment, désigné 254 candidats. Vingt-cinq membres de l'actuel gouvernement ivoirien en font partie, dont une quinzaine de sortants, comme le Premier ministre Robert Beugré Mambé à Songon, dans l'ouest d'Abidjan.

Parmi les « nouveaux », le ministre de la Transition numérique, Ibrahim Kalil Konaté sera à Dabakala, où le sortant est Jean-Louis Billon, élu en 2021 sous l'étiquette PDCI, mais l'homme d'affaires n'a obtenu que 5% des voix dans sa circonscription lors de la présidentielle.

Autre candidat notable, Adama Bictogo conduira la liste RHDP à Yopougon, la commune dont il est le maire. L'actuel président de l'Assemblée nationale laisse sa circonscription d'Agboville pour remporter les six sièges occupés par l'opposition.

En face, le principal parti d'opposition en lice, le PDCI finalise sa liste. Les candidatures devront d'abord être examinées par la commission électorale.