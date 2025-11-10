Mali: S.E. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'Union africaine, appelle à une action internationale urgente face à l'escalade de la crise au Mali

9 Novembre 2025
African Union (Addis Ababa)

S.E. Mahmoud Ali Youssouf, Président de la Commission de l'Union africaine, S.E. Mahmoud Ali Youssouf exprime sa profonde préoccupation face à la détérioration rapide de la situation sécuritaire au Mali, où des groupes terroristes ont imposé un blocus, interrompu l'accès aux biens essentiels et aggravé de manière dramatique la crise humanitaire pour les populations civiles.

Le Président de la Commission condamne fermement les attaques ciblant des civils innocents, qui ont entraîné des pertes humaines inacceptables et amplifié l'instabilité dans les zones affectées. Il réaffirme sa solidarité avec le Gouvernement et le peuple maliens ainsi qu'avec les familles des victimes, et réitère l'engagement constant de l'Union africaine en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans le Sahel.

Le Président de la Commission condamne également les enlèvements récemment survenus, notamment celui de trois ressortissants égyptiens, et appelle à leur libération immédiate et inconditionnelle. Il rappelle que de telles pratiques constituent de graves violations des droits humains et du droit international humanitaire.

Le Président de la Commission exhorte à une réponse internationale forte, coordonnée et cohérente pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme violent au Sahel. Il appelle à un renforcement de la coopération, du partage de renseignements et du soutien technique et financier aux États confrontés à ces menaces, conformément au communiqué de la 1304e réunion ministérielle du 30 septembre 2025.

Enfin, le Président de la Commission réaffirme la pleine disponibilité de l'Union africaine à accompagner le Mali, ainsi que l'ensemble des pays du Sahel, dans cette phase particulièrement délicate, en apportant l'appui nécessaire à leurs efforts en faveur de la paix et de la stabilité.

