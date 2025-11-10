Soudan: Al - Gedaref inaugure des équipements de transformation agricole avec le soutien de la fondation turque « TIKA »

Le représentant du gouverneur de Gedaref, Abdelazim Al-Jamous, a inauguré jeudi dernier au centre de production animale, des équipements pour la transformation agricole mis en place en collaboration avec la fondation turque de coordination et de coopération (TIKA), dans le cadre des efforts conjoints visant à soutenir et à développer les industries agricoles et de transformation dans l'État de Gedaref.

Dans son discours prononcé lors de la cérémonie d'inauguration, Al-Jamous a remercié la fondation « TIKA » pour son soutien continu aux programmes de développement de l'État, saluant les efforts du ministère de la Production pour conduire le projet de transformation agricole qu'il a qualifié de « changement qualitatif dans le domaine agricole ».

Pour sa part, le Directeur général du ministère de la Production, Ammar Abdallah Suleiman, a affirmé la continuation du travail en coordination avec les côtés concernés pour réaliser les objectifs de la transformation agricole, soulignant l'importance de créer de nouveaux marchés pour les produits agricoles et de sortir du modèle traditionnel de production et de commercialisation.

Dans le même contexte, l'ingénieur Ghalib Yilmaz, directeur général de la fondation « TIKA », a présenté un exposé sur les projets de la fondation au Soudan, affirmant la poursuite de la coopération avec le ministère de la Production à Gedaref pour promouvoir le développement agricole et de soutenir les projets de transformation qui contribuent à augmenter la valeur ajoutée des produits locaux.