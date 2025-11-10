Addis-Abeba — Le projet de développement du corridor, actuellement en cours à Dire Dawa, transforme rapidement le visage de la ville et renforce son statut de centre économique et touristique de premier plan, selon les responsables locaux.

Ils estiment que cette initiative ambitieuse contribue à la modernisation urbaine, à l'embellissement de la cité et au dynamisme de ses activités sociales et économiques.

D'après Wondwosen Jenber, chef du bureau de construction du projet au sein de l'administration de Dire Dawa, la première phase du corridor, longue de 11 kilomètres, a déjà consolidé la position de la ville comme pôle d'investissement et de tourisme.

Ce développement, a-t-il précisé, est étroitement lié à la ligne ferroviaire et à la gare historiques de Dire Dawa, améliorant sensiblement la mobilité et l'accessibilité pour les habitants comme pour les visiteurs.

Pour sa part, Ermias Tadesse, responsable des musées et des maisons culturelles au bureau de la culture et du tourisme, a souligné que le corridor s'intègre harmonieusement au patrimoine ferroviaire vieux de plus d'un siècle, faisant de cet axe un atout majeur pour la promotion du tourisme culturel.

« Ce projet contribue déjà à accroître le nombre de visiteurs, attirés par l'histoire et la modernité que reflète la ville », a-t-il ajouté.

Sur le plan économique, le corridor agit également comme catalyseur de croissance. Abera Mengistu, coordinateur de l'équipe de recherche et de promotion des investissements, a révélé que l'environnement des affaires s'est nettement amélioré depuis le lancement du projet.

« Rien que durant le premier trimestre de l'exercice budgétaire, des investisseurs représentant un capital cumulé de plus de 35 milliards de birrs ont obtenu leurs licences et démarré leurs activités », a-t-il indiqué.

La deuxième phase du projet, qui s'étendra sur 16 kilomètres supplémentaires, viendra renforcer cette dynamique. Réalisée en partenariat avec diverses institutions, elle comprendra des aménagements modernes -- allées piétonnes, pistes cyclables, espaces verts et zones de loisirs -- reliant le pont de Sabyan à la zone franche et reliant ainsi les principaux pôles économiques et résidentiels.

Les responsables affirment que ce corridor urbain jouera un rôle central dans la transformation durable de Dire Dawa.

Il symbolise une ville tournée vers l'avenir, soucieuse d'attirer les investissements et de développer le tourisme, tout en préservant fièrement son riche héritage historique et culturel.