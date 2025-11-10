Ethiopie: Les mégaprojets et les infrastructures stimulent la transformation de Gondar - Les habitants de Gondar

Addis-Abeba — Des habitants enthousiastes affirment que Gondar vit une véritable renaissance, marquant l'entrée dans une nouvelle ère de développement où tradition et modernité s'unissent harmonieusement.

Soutenue par le gouvernement fédéral, cette transformation s'appuie sur une série de mégaprojets qui réhabilitent le patrimoine historique tout en posant les bases d'un avenir prospère et durable.

De la restauration du palais impérial de Fasil à la construction du barrage d'irrigation et d'eau potable de Megech, les habitants constatent avec fierté les fruits d'une gouvernance engagée et d'un climat de paix retrouvé.

Ces réalisations, selon eux, témoignent d'une volonté politique forte de préserver l'héritage culturel tout en stimulant la croissance économique et le bien-être social.

Lors de sa récente visite à Gondar, le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré la rénovation complète du palais de Fasil, symbole historique de la ville et site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

L'événement a été accueilli avec enthousiasme par la population, qui y voit la reconnaissance de l'importance culturelle de Gondar dans l'histoire nationale.

Mera Abtew, un habitant de la ville, a salué la vision du Premier ministre, soulignant que ces projets redonnent à Gondar son statut de centre de civilisation et d'art.

Pour sa part, Admasie Demoz a insisté sur l'impact culturel de la restauration du site, qui, selon lui, « protège la mémoire collective de la ville et renforce le sentiment d'appartenance des habitants ».

Il a ajouté : « Gondar renaît, et nous sommes fiers d'y contribuer. »

Les habitants louent également la relance de projets d'infrastructures longtemps attendus, tels que la route en asphalte Azazo-Gondar et le développement du corridor urbain, essentiels à la mobilité, à la création d'emplois et à la croissance touristique.

Fiseha Adane, un autre résident, a noté que la ville est aujourd'hui plus belle, plus vivante et plus ouverte aux visiteurs.

Pour beaucoup, ces avancées sont le fruit direct de la stabilité et de la paix actuelles.

Gondar, autrefois symbole du passé impérial, devient ainsi un modèle de transformation intégrée, où la mémoire historique inspire la modernisation et où chaque pierre rénovée raconte à la fois l'héritage du passé et l'espoir d'un avenir rayonnant.