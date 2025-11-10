Afrique: Le Soudan participe à la conférence et à l'éxposition du transport et de l'industrie pour le continent et le Moyen-Orient

Le ministre des Infrastructures et des Transports, M. Saif Al-Nasr Al-Tijani Haroun, participe aux travaux de la Conférence et de l'Exposition du Transport et de l'Industrie pour l'Afrique et le Moyen-Orient (TRANSMEA2025), dont les activités débutent ce dimanche dans la capitale égyptienne, Le Caire, sous le haut patronage du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, avec une large participation régionale et internationale de haut niveau.

La conférence abordera les principales questions liées au secteur du transport, notamment l'orientation mondiale vers la mobilité intelligente et le renforcement de l'utilisation des applications modernes dans ce domaine, en plus de l'échange des pratiques, processus et expériences réussies.

La participation du ministre se poursuivra à la tête de la délégation soudanaise aux travaux de la 38e session du Conseil des ministres arabes des Transports et de la 30e session de l'Assemblée générale de l'Académie arabe des sciences, de la technologie et du transport maritime, au niveau ministériel.

Dans une déclaration à la presse, le ministre des Infrastructures et des Transports a exprimé l'appréciation du Soudan pour l'expérience égyptienne remarquable dans tous les secteurs du transport, saluant la profondeur des relations historiques entre le Soudan et l'Égypte. Il a affirmé que le partenariat entre les deux pays dans le domaine du transport est solide, en constante évolution et dispose de tous les atouts pour devenir un modèle de coopération régionale.

Le ministre a également réaffirmé l'ouverture du Soudan à la coopération avec les pays arabes frères, afin de soutenir les efforts nationaux pour une reprise rapide du secteur des transports, garantir sa stabilité et renforcer sa contribution au processus de reconstruction.

Il a enfin indiqué qu'il veillera à informer ses homologues arabes au sein du Conseil des ministres arabes des Transports des priorités et des efforts du gouvernement de transition dans ce domaine, ainsi que des propositions de coopération, tout en saluant les positions arabes de soutien au Soudan, notamment celles exprimées lors de la 37e session du Conseil tenue en novembre dernier.