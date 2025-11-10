Soudan: Signature d'un protocole d'accord entre le ministère des Transports et l'UNOPS

Le ministère des Infrastructures et des Transports a signé ce dimanche un protocole d'entente eavec le Bureau des Nations Unies pour les Services d'Appui aux Projets (UNOPS), a fin de renforcer la coopération dans les domaines de la reconstruction, du développement des infrastructures et de la modernisation des systèmes d'information destinés à améliorer les réseaux de transport.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du sous-secrétaire du ministère, Dr Issam Al-Din Hassabo, et du directeur du programme national de l'UNOPS au Soudan, M. Mounir Jaafar Mohamed, avec la participation, par visioconférence, de l'expert en intelligence artificielle et systèmes d'information Rory Collins et Lionel Fringker.

Le protocole vise à établir un partenariat stratégique entre les deux parties pour le développement des projets de chemins de fer, de routes, de ports, ainsi que des centres de formation et de perfectionnement, tout en renforçant les capacités nationales dans les domaines des systèmes d'information, de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle appliqués à la gestion des projets et des services logistiques.

Lors de la signature, le sous -secrétaire du ministère a souligné que la coopération avec les Nations Unies constitue une étape clé vers la reconstruction et la modernisation des infrastructures nationales, garantissant la durabilité des projets et l'amélioration de leur performance opérationnelle. Il a également mis en avant l'importance de l'intégration des systèmes de paiement électronique et de la surveillance numérique dans les projets de routes et de transport public.

Pour sa part, le représentant des Nations Unies a indiqué que l'UNOPS agit comme le "bras opérationnel des Nations Unies" dans les domaines de l'infrastructure, de la logistique, de la gestion des projets et des ressources humaines. Il a précisé que l'organisation a déjà mis en oeuvre plusieurs projets vitaux dans les États du Darfour, de la mer Rouge, de Kassala, de Khartoum et dans d'autres régions, réaffirmant la volonté de l'UNOPS d'apporter un appui technique et logistique au Soudan durant la prochaine phase.