Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed, président du Parti de la Prospérité (PP), a souligné que la combinaison de l'engagement des dirigeants avec l'innovation, la rapidité et la qualité constitue la clé pour assurer une prospérité nationale durable.

Le programme de formation intensif de 11 jours, destiné aux hauts fonctionnaires des administrations fédérales, régionales, zonales et municipales, s'est déroulé sous le thème : « Le progrès sectoriel dans la perspective du gouvernement Medemer ».

Lors de son allocution de clôture, le Premier ministre a rappelé que l'engagement des dirigeants, allié à l'innovation, à la rapidité et à l'excellence, est indispensable pour atteindre une prospérité globale.

Abiy Ahmed a développé le concept de « gouvernement Medemer », mettant en avant l'importance de la synergie et d'un objectif commun dans la conduite des affaires publiques.

Il a insisté sur le fait que la réussite nationale repose sur des actions guidées par l'innovation, la rapidité et la qualité.

La formation a abordé en profondeur le concept, les orientations et les objectifs du gouvernement Medemer/Synergie.

Le Premier ministre a précisé que les dirigeants du Parti doivent appliquer ce principe pour concrétiser la vision nationale, en allant au-delà de la simple satisfaction des besoins de la population.

Parmi les priorités présentées figurent l'initiative « Faida », le programme « 5 millions de codeurs », le développement des corridors, les projets « Dine for Generation », la facilitation des élections et la réforme de la fonction publique.

Abiy Ahmed a insisté sur l'importance d'atteindre 100 % de réussite dans ces programmes clés.

Le Premier ministre a rappelé que Medemer est une voie destinée à guider la génération actuelle vers la prospérité, et que le gouvernement Medemer doit garantir cette prospérité en misant sur l'innovation, la rapidité et l'ampleur des actions.

Il a également souligné que la transition vers une civilisation moderne repose sur une collaboration multisectorielle.

Enfin, Abiy Ahmed a insisté sur le rôle central de la souveraineté des idées dans la prospérité nationale et a exhorté les responsables du Parti à mettre en pratique les connaissances et expériences acquises au cours de ces 11 jours de formation, afin de contribuer concrètement à la prospérité globale de l'Éthiopie.