Ethiopie: Le Parti de la Prospérité achève son cycle de formation des dirigeants

Addis-Abeba — Le Parti de la Prospérité (PP) a mis un terme à un programme intensif de formation des dirigeants, qui s'est déroulé sur onze jours et s'est conclu par une allocution du président du parti et Premier ministre, Abiy Ahmed.

D'après Adem Farah, vice-président du parti et responsable du bureau principal du PP, cette formation s'est tenue à Adama et Addis-Abeba sous le thème « Le développement sectoriel dans la perspective du gouvernement Medemer ».

Elle a rassemblé près de 2 000 dirigeants du parti provenant de l'ensemble du pays, offrant un cadre d'échange et d'apprentissage autour de la mise en oeuvre des politiques et de la consolidation d'une vision stratégique partagée.

Selon Adem Farah, le programme a joué un rôle déterminant pour renforcer l'unité d'action des dirigeants, améliorer leurs compétences pratiques et réaffirmer la position du Parti de la Prospérité en tant que force centrale de cohésion nationale.

Le vice-président a également exprimé la profonde reconnaissance du parti envers les coordinateurs, formateurs et modérateurs, ainsi que les forces de sécurité, l'État régional d'Oromia et ses institutions, les administrations des villes d'Adama et d'Addis-Abeba, et tous les dirigeants ayant participé à l'événement.

« Le succès de ce programme repose sur l'implication de chacun, de la phase de planification aux présentations, en passant par les discussions de groupe, le partage d'expériences, les visites de terrain et la cérémonie de clôture », a-t-il souligné, mettant en avant la coopération et l'engagement collectif qui ont marqué ces onze jours de formation.

Cette initiative illustre la volonté du Parti de la Prospérité de renforcer ses capacités organisationnelles, de promouvoir l'efficacité de la gouvernance et d'assurer que ses dirigeants soient pleinement préparés à répondre aux défis nationaux dans l'esprit du gouvernement Medemer.