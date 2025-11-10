Soudan: Ministre des AE rencontre le chargé d'affaires chinois

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Dr. Mohieddin Salem a reçu aujourd'hui à son bureau le chargé d'affaires chinois, M. Shu Jian.

Lors de la rencontre, le chargé d'affaires chinois a présenté ses félicitations au ministre à l'occasion de sa nomination et a transmis les salutations et félicitations de son homologue chinois.

Il a souligné la position constante de la Chine en soutien au Soudan pour la préservation de sa souveraineté et de l'intégrité de ses territoires, exprimant le refus catégorique de son pays de toute ingérence extérieure dans les affaires soudanaises, et condamnant les violations atroces commises par les Forces de Soutien Rapide à El-Fashir.

Il a indiqué que les deux pays partagent de nombreuses préoccupations communes affirmant la disposition de son pays à soutenir le gouvernement soudanais pour surmonter les défis auxquels le pays est confronté, ajoutant qu'il ferait tout son possible pour renforcer et promouvoir ces relations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour sa part, le ministre Dr. Mohieddin Salem a souhaité plein succès au chargé d'affaires dans sa mission au Soudan, assurant qu'il trouvera le soutien et l'assistance à tous les niveaux afin de renforcer les relations stratégiques entre les deux pays.

Il a également passé en revue les relations bilatérales et le niveau exceptionnel atteint par ces relations.

Le ministre a remercié le gouvernement chinois pour son soutien au Soudan et a exprimé son espoir que la Chine joue un rôle actif pour contrecarrer les complots visant le pays.

Il est à noter que la rencontre a porté sur plusieurs questions politiques.