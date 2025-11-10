Soudan: Ministre des AE rencontre l'ambassadeur d'Iran au pays

9 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Dr. Mohieddin Salem a reçu aujourd'hui à son bureau l'ambassadeur d'Iran au Soudan M. Hassan Shah Hussein.

Lors de la rencontre, l'ambassadeur Shah a présenté ses félicitations au ministre à l'occasion de sa nomination et lui a remis un message écrit de son homologue iranien concernant les questions de coopération bilatérale.

L'ambassadeur a réaffirmé la position ferme de l'Iran en soutien au Soudan et la condamnation par son pays des crimes atroces et terroristes commis par les milices rebelles à El-Fashir, précisant que l'Iran a dénoncé ces atrocités à tous les niveaux à travers la communication entre les ministres des Affaires étrangères, ainsi que par les déclarations du ministère des Affaires étrangères et du président du Parlement.

Il a également souligné l'appui constant de son pays à la souveraineté du Soudan et à la protection de ses territoires nationaux, insistant sur l'importance de la coordination pour contrer les complots visant les pays en développement.

Pour sa part, le ministre a remercié le gouvernement et le peuple iraniens pour leurs positions distinctives en soutien au gouvernement soudanais, affirmant que les relations avec l'Iran sont fraternelles et naturelles, comme toutes les relations de coopération et de coordination avec les pays frères et amis de la région.

Il est à noter que la rencontre a examiné plusieurs questions politiques et économiques d'intérêt commun.

