Ile Maurice: Le ministère malgache de la Justice confirme la validité du mandat d'arrêt

Le ministère de la Justice de Madagascar est sorti du silence dans un communiqué officiel publié le 5 novembre. Il a réagi fermement aux déclarations faites à Maurice par les avocats de l'homme d'affaires Maminiaina (Mamy) Ravatomanga lors d'une conférence de presse tenue le 31 octobre à l'Astor Court, à Port-Louis.

Me Hector Bernardini, avocat français, et Me Siddhartha Hawoldar y avaient affirmé que les mandats d'arrêt internationaux émis par la justice malgache contre leur client n'avaient aucune valeur légale, tout en dénonçant un acharnement politico-judiciaire visant l'homme d'affaires.

Le ministère de la Justice malgache a catégoriquement démenti ces allégations, précisant que ces avocats n'ont aucune autorité pour contester des décisions judiciaires relevant de la coopération internationale. Le communiqué souligne que l'affaire Ravatomanga s'inscrit dans un cadre légal précis, impliquant des juridictions mauriciennes, françaises et américaines. Le ministère réaffirme que le dossier est traité selon les règles du droit et des conventions internationales en vigueur, et assure que toutes les procédures nécessaires sont en cours pour garantir la bonne exécution du mandat d'arrêt sur le plan international.

Cette affaire, hautement médiatisée, continue de susciter de vives réactions des deux côtés du canal du Mozambique. Homme d'affaires influent et proche de l'ancien pouvoir malgache, Mamy Ravatomanga est poursuivi pour plusieurs infractions présumées, notamment des malversations financières.