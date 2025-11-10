Burkina Faso: Journée nationale de l'arbre 2025 - Une soirée d'hommages pour récompenser les mérites

Le comité régional d'organisation de la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre (JNA) a organisé une nuit de reconnaissance, vendredi 7 novembre 2025, à Manga pour récompenser les acteurs qui se sont illustrés lors de la campagne de reforestation, lancée en juin dernier.

Le comité régional d'organisation de la 7e édition de la Journée nationale de l'arbre (JNA) marque une halte pour reconnaitre le mérite des acteurs qui ont contribué au succès de la campagne de reforestation de l'année, lancée en juin dernier dans la commune de Guiba, région du Nazinon. En effet, il a organisé, vendredi 7 novembre 2025, à Manga, une nuit de reconnaissance pour célébrer l'engagement de ces hommes, illustrés par leurs performances. A cette occasion, des personnes morales et physiques du public et du privé ont vu leurs efforts récompensés.

La bourgade de Nobéré, bénéficiant d'un trophée, a été sacrée meilleure commune la plus reboisée du Nazinon. En plus, des trophées d'hommages et des paniers contenants des produits forestiers non ligneux ont également été remis à des personnalités qui se sont investis lors de la campagne de reforestation. Le lieutenant des Eaux et forêts, Yacouba Porgo, meilleur agent distingué dans le cadre de la JNA, s'est réjoui de voir ses mérites récompensés.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a dit accompagner plusieurs acteurs dans la mise en terre et l'entretien des plants dans le cadre de la campagne de reforestation 2025. M. Porgo s'est dit engagé à faire mieux et à continuer toujours dans cette dynamique.

Le ministre en charge de l'environnement, Roger Baro, patron de la nuit de reconnaissance, a félicité le gouverneur du Nazinon pour l'organisation réussie de la JNA 2025. Pour lui, cette soirée de reconnaissance a un intérêt communautaire. Elle permet, a-t-il dit, de renforcer la cohésion sociale. « Cette nuit de reconnaissance nous met sur la bonne voie de célébrer ce que nous avons fait de bien », a souligné le ministre Baro qui a également souhaité que l'initiative se pérennise.

La gouverneure de la région du Nazinon, Yvette Nacoulma, présidente du comité régional d'organisation de la JNA 2025, a rappelé que l'édition s'est déroulée en deux temps forts, notamment les 14 et 21 juin dernier.

Ces deux dates, a-t-elle mentionné, resteront gravées dans les annales de la région du Nazinon. L'histoire retiendra, a poursuivi Mme Nacoulma, que la région a abrité la célébration de la JNA et le lancement de la campagne de reforestation. « Au titre de cette campagne, 1 359 405 plants ont été mis en terre dans le Nazinon », a salué la présidente du comité régional d'organisation de la JNA. Selon elle, le succès retentissant enregistré de l'événement, est la

résultante de la synergie qui a prévalue entre tous les acteurs du niveau central et déconcentré. La gouverneure a précisé que la nuit de reconnaissance constitue une belle tribune pour reconnaitre l'engagement et les efforts de tous les acteurs qui ont contribué fortement à l'atteinte des objectifs de la campagne de reforestation 2025 dans la région.