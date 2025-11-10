Togo: Réformes sociales au Togo - Le gouvernement accélère l'AMU pour garantir l'accès équitable aux soins

Le Gouvernement de la République togolaise confirme une nouvelle étape décisive dans la mise en œuvre de l'Assurance Maladie Universelle (AMU). Le dispositif national est conçu pour garantir à toutes les personnes vivant sur le territoire un accès effectif aux soins essentiels, rapporte un communiqué de presse transmis à Fratmat.info, ce 9 novembre 2025. Instituée par la loi n° 2021-022, l'AMU est déployée conjointement par l'Institut National d'Assurance Maladie (INAM) et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), et est opérationnelle à l'échelle nationale depuis 2024.

Ce mécanisme de couverture sociale s'adresse à l'ensemble des catégories socioprofessionnelles. Les agents publics, les retraités et leurs ayants droit relèvent de l'INAM, tandis que les salariés du secteur privé, les travailleurs indépendants, les acteurs du secteur informel et du monde agricole sont pris en charge par la CNSS. L'accès au dispositif repose sur une immatriculation préalable, l'actualisation des ayants droit ainsi que, lorsque nécessaire, le paiement de cotisations. Un système de tiers payant permet par ailleurs de limiter les avances de frais, facilitant ainsi l'accès aux prestations.

Les résultats enregistrés illustrent l'impact concret de cette réforme structurante. En 2024, environ 2,4 millions de personnes ont bénéficié de l'AMU, selon le rapport d'étude au fond du projet de loi de finances 2025. Cette progression rapide traduit une dynamique résolument inclusive. Dès le lancement opérationnel, quelque 800 000 personnes étaient déjà enrôlées, démontrant l'adhésion massive des populations.

Depuis sa création, l'INAM totalise 509 902 assurés et s'appuie sur un réseau solide composé de 270 pharmacies et 1 263 formations sanitaires publiques et privées, assurant une couverture territoriale équilibrée. Avant même la généralisation de l'AMU, l'institution affichait déjà des chiffres élevés, avec 4 549 349 consultations et plus de 5,5 millions d'actes de biologie réalisés, preuve de la capacité du système à absorber une demande croissante.

L'AMU représente une avancée majeure grâce à ses principes d'universalité, de solidarité et de mutualisation des risques. Son panier de soins couvre un large éventail de prestations, notamment les consultations, hospitalisations, examens d'imagerie et de biologie, soins de maternité, appareillages et transports sanitaires, renforçant la protection financière des ménages. La réforme s'appuie également sur des innovations telles que la carte d'assurance numérique, qui facilite l'accès aux soins, y compris dans les zones rurales.

Le modèle de gouvernance partagée entre l'INAM et la CNSS se distingue par sa capacité à intégrer de manière structurée les travailleurs indépendants et à répondre à la diversité des situations professionnelles, un progrès salué au niveau continental.

Poursuivant sur cette lancée, les autorités togolaises annoncent le renforcement de la sensibilisation, de l'enrôlement, de la qualité des prestations et de la digitalisation des parcours, dans l'objectif d'étendre durablement la couverture et de garantir l'accès équitable aux soins pour tous.