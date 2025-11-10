Sénégal: Arabie saoudite - Le pays signe le protocole du Hajj 2026 à Djeddah

Le Sénégal a franchi une nouvelle étape dans la préparation du pèlerinage 2026 avec la signature du protocole du Hajj, ce dimanche 9 novembre 2025 à Djeddah, en marge de la 5e Conférence et Exposition du Hajj (Hajj Confex). C'est ce qu'indique un communiqué de la Délégation générale au pèlerinage (Dgp).

Selon la note officielle, « le Vice-ministre du Hajj et de la Oumra, Dr Abdel Abdulfattah bin Suleiman Al Mashat, a reçu en audience la délégation sénégalaise conduite par le Délégué général au Pèlerinage aux Lieux saints de l'Islam, le Général de division (2s) Mamadou GAYE ». Ce dernier était accompagné du Délégué général adjoint chargé des voyagistes privés et de la communication, Mohamed Mansour Ndiaye, ainsi que du Secrétaire permanent de la Dgp, l'Ambassadeur Cheikh Abdou Ndiaye. L'Ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite à Dakar, S.E.M. Saad bin Abdullah Alnofaie, a également pris part à la rencontre.

Le communiqué souligne que le responsable saoudien a « salué l'engagement et les dispositions anticipatives de la DGP relatives à la préparation du Pèlerinage 2026 », magnifiant les efforts accomplis par les autorités sénégalaises pour assurer de meilleures conditions à leurs pèlerins.

Toujours d'après le document, le Général Gaye a exprimé, « au nom des plus hautes autorités sénégalaises, la gratitude du Sénégal au Royaume d'Arabie saoudite pour la constance et la qualité de leur soutien », tout en réitérant l'engagement du Sénégal à « respecter les mesures sécuritaires et médicales instruites par les autorités saoudiennes ».

La séance a été clôturée par la signature du protocole du Hajj 2026, acte qui marque le lancement officiel du processus préparatoire.

La Hajj Confex, rappelle le communiqué, constitue « une plateforme mondiale annuelle destinée à améliorer les services offerts aux pèlerins, partager les expériences, renforcer les collaborations et encourager l'innovation dans le secteur du Hajj et de la Oumra ». L'édition 2025, organisée à Djeddah du 9 au 12 novembre, se tient sous le thème : « De La Mecque au Monde ».