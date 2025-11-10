Sénégal: Concours national des métiers - Les cinq représentants de Tambacounda désignés

Cinq jeunes ont été sélectionnés pour représenter la région au Concours national des métiers, à l'issue des épreuves régionales qui ont mis en compétition des apprenants issus de diverses filières professionnelles.

Les candidats ont été évalués sur la qualité de leurs réalisations, l'hygiène, la présentation, la maîtrise des outils et l'innovation. Le département de Tambacounda s'est distingué dans les catégories transformation des produits alimentaires, menuiserie bois et restauration. Goudiry a remporté l'épreuve de couture, tandis que Koumpentoum s'est imposé en menuiserie métallique.

Présidant la cérémonie, l'adjointe au gouverneur a rappelé que cette initiative valorise les métiers et renforce la visibilité de la formation professionnelle dans la région. L'activité est organisée par l'Ong Gret dans le cadre de l'initiative Fit Sénégal, en partenariat avec la Chambre des métiers et d'autres acteurs.

Satisfaite du déroulement de la compétition, la représentante du Gret a appelé à un plus grand accompagnement des autorités locales pour pérenniser l'initiative. Le lauréat en restauration, Amadou Woury Ba, a exprimé sa volonté de défendre dignement les couleurs de Tambacounda au niveau national.