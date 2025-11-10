Sénégal: Convocation de Mamadou Sarr - Comment la France a tenté de fausser les plans de Pape Thiaw

9 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par O. Fedior

Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a eu la bonne idée de convoquer rapidement le grand espoir du football, Mamadou Sarr (20 ans).

En effet, selon les informations de l'équipe, le joueur qui a choisi de représenter le Sénégal a été contacté par la Fédération Française de Football, par l'intermédiaire de Marc Keller, également président de Strasbourg.

Mais aussi par le président de la FFF Philippe Diallo lors d'un échange téléphonique.

Pour rappel, le défenseur central est le fils de l'ancien milieu du Rc Lens et de l'équipe nationale du Sénégal Pape Sarr.

