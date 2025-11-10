Togo: Les citoyens impliqués dans l'élaboration du budget primitif 2026

Dans une démarche participative et inclusive, la Commune du Golfe 1 a organisé, le vendredi 07 novembre 2025, une rencontre citoyenne au Centre communautaire de Bè. L'objectif : associer activement les populations et les acteurs locaux à l'élaboration du budget primitif 2026.

Présidée par le Maire principal, Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, cette séance d'échanges a réuni les Présidents des Comités de Développement de Quartier (CDQ), des chefs traditionnels, ainsi que des conseillers municipaux. Ensemble, ils ont débattu des grandes orientations du prochain exercice budgétaire, notamment des projets d'investissement prévus pour l'année 2026.

À travers cette initiative, la municipalité entend renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques et promouvoir la démocratie locale. Les discussions ont porté sur les priorités de développement de la commune, les besoins essentiels des populations et les moyens d'assurer une meilleure allocation des fonds au profit du bien-être collectif.

« La participation citoyenne est un pilier essentiel de la gouvernance locale. Elle permet de construire un budget qui répond réellement aux attentes de nos administrés », a souligné le Maire Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, tout en saluant l'engagement des différents acteurs présents.

Si les échanges devront édifier un peu plus les acteurs lors du débat d'orientation budgétaire, le Maire est toutefois revenu sur les défis majeurs auxquels la commune doit faire face. Entre autres, il y a la gestion des déchets solides municipaux, la santé publique ainsi que l'assainissement urbain.

Sur ces différents défis, M. Gomado a insisté plus sur la nécessité de « mettre en place un bon mécanisme de collecte des déchets nécessite beaucoup de ressources, mais c'est indispensable pour préserver la santé de nos populations ».

Au rang des priorités, les intervenants ont convergé vers des actions de promotion et d'encadrement de la jeunesse, évaluée à plus de 50 % de la population, de renforcement de la gouvernance locale à travers la formation des conseillers et des citoyens sur le suivi budgétaire, et enfin la réhabilitation d'infrastructures communautaires comme les marchés et les établissements scolaires.

Cette rencontre marque ainsi une étape importante dans le processus d'élaboration du budget primitif 2026 du Golfe 1, qui ambitionne de poursuivre ses actions en faveur du développement durable, de la modernisation des infrastructures et de l'amélioration du cadre de vie des habitants.