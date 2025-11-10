Congo-Kinshasa: N'sele - Recrudescence inquiétante de l'insécurité, deux meurtres en 48 heures

La commune de la N'sele, à l'est de Kinshasa, est secouée par une vague d'insécurité qui inquiète les habitants. Dans la nuit de jeudi à vendredi, un médecin a été abattu par balle à son domicile situé dans le quartier Mutele, dans des circonstances particulièrement violentes. 24 heures après, un jeune homme de 25 ans a été tué dans le quartier Badara 1.

Selon les témoignages recueillis, les assaillants n'ont été freinés ni par l'épaisseur des murs ni par les dispositifs de sécurité du domicile de la première victime. Équipés d'armes à feu et d'un arsenal complet, ils ont pris le temps de détruire trois à quatre murs pour accéder à la maison du médecin, certains que les secours n'arriveraient pas à temps ou pas du tout.

Outre le médecin tué, une autre famille a été attaquée la même nuit. Un homme a été violemment frappé à la tête avec un marteau et a eu la jambe droite fracturée. Il est actuellement hospitalisé, tandis que le corps du médecin repose à la morgue de Terre Jaune.

Le lendemain, vendredi, un jeune homme de 25 ans a été tué dans le quartier Badara 1, cette fois par un élément des FARDC à la suite d'une dispute. L'affaire est actuellement entre les mains de l'auditorat militaire, qui a ouvert une enquête.

Le bourgmestre de la N'sele, Franck Mbo Nzolameso, a confirmé ces incidents et déploré le sous-effectif chronique des forces de l'ordre dans sa juridiction :

« Le sous-CIAT aurait pu intervenir, mais au regard de l'effectif et du manque d'équipements, cela n'a pas été possible. Nous avons donc renforcé la présence policière avec des éléments de la LENI (Légion Nationale d'Intervention) ».

Ces événements traduisent une détérioration préoccupante de la sécurité dans cette commune périphérique de la capitale. Les habitants appellent à une intervention urgente des autorités nationales pour renforcer la présence policière, restaurer la confiance et protéger les populations civiles.