Togo: Le Conseil de l'Entente en quête de renouveau à Lomé

9 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Une réunion ministérielle du Conseil de l'Entente s'est tenue samedi à Lomé.

À l'ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dussey, a lancé un appel à ses homologues pour redonner à l'organisation toute son utilité et sa pertinence.

« Nos populations nous regardent. Le Conseil de l'Entente est la seule organisation qui unit en son sein des pays aux trajectoires parfois divergentes. On n'est pas tous des amis, ni tous des ennemis, mais nous avons toujours su travailler ensemble », a-t-il déclaré.

Créé en 1959, le Conseil de l'Entente regroupe cinq pays d'Afrique de l'Ouest : le Togo, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. L'organisation vise à renforcer la coopération politique, économique et sécuritaire entre ses membres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Lors de son intervention, Robert Dussey a insisté sur la nécessité de solidarité régionale face à la montée de l'insécurité dans la sous-région.

« Nous sommes conscients que les difficultés sécuritaires des uns aujourd'hui peuvent être celles des autres demain. Aucun pays n'est à l'abri », a-t-il alerté.

Ce constat impose une intensification des efforts communs pour faire du Conseil de l'Entente un instrument efficace de paix, de stabilité et de développement au profit des populations.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.