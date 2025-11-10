Togo: L'unité au service du développement durable à Asrama

9 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Le ministre-conseiller Edem Kokou Tengué a représenté le président du conseil Faure Gnassingbé à la 14e édition de la fête de l'union à Asrama, marquée par un appel fort à la mobilisation pour un développement inclusif.

Asrama, localité de la préfecture du Haho, a vibré ce samedi au rythme de la 14e édition de la fête Gbénondjouzan, également appelée fête de l'union.

Placée sous le thème : « Tous ensemble pour un développement durable intégral et résilient du canton », l'édition 2025 a connu la participation du ministre-conseiller Edem Kokou Tengué, représentant le président du conseil, Faure Gnassingbé.

Ce rendez-vous annuel a rassemblé les communautés Adja et soeurs pour faire le point des réalisations locales et définir les priorités à venir.

Santé, éducation, jeunesse, environnement... de nombreux projets ont vu le jour ces dernières années, notamment l'équipement du centre de santé du canton avec un échographe, mettant fin à l'obligation de parcourir 30 km jusqu'à Notsè pour les examens.

L'événement a réaffirmé l'importance de la cohésion sociale, du leadership local et de l'engagement citoyen dans la construction d'un avenir meilleur pour Asrama et pour tout le pays.

