Soudan: Le Président du CST visite les centres des déplacés d'El Fasher à la ville de Daba

9 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant Général des Forces Armées, Lieutenant Général Abdel Fattah Al-Burhan, a effectué samedi une visite sur le terrain aux centres des déplacés d'El Fasher à la ville de Daba, état de nord, ou il s'est informé sur le niveau des services accordés aux personnes déplacées, en soulignant l'esprit de solidarité sociale qui règne dans la société soudanais.

Il a affirmé l'intérêt de l'État pour traiter les questions des personnes déplacées et les permettre de vivre dignement, soulignant que le gouvernement rendrait la question des personnes déplacées à la tête des priorités.

Le Président du Conseil souveraineté a ordonné tous les organismes gouvernementaux chargés des affaires sociales de fournir les services nécessaires aux personnes déplacées et de s'efforcer de lever tous les obstacles qui les empêchent de mener une vie normale, en prenant note de souffrance qu'elles ont endurées et les violations qu'elles ont subies par la milice terroriste à El Fasher.

