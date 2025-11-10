Congo-Kinshasa: Guy Kabombo plaide pour la solidarité et le renforcement de la coopération militaire entre les pays de la CIRGL

Lors de la XIXe réunion des ministres de la Défense des pays de la région des Grands Lacs qui a ouvert ses portes samedi 8 novembre à Kinshasa, le vice-Premier ministre de la Défense nationale de la RDC, Guy Kabombo Muadiamvita a plaidé pour une solidarité agissante et pour le renforcement de la coopération militaire entre les États membres de cette région d'Afrique.

Ces assises sont organisées en prélude au IXe Sommet des Chefs d'État et de gouvernement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, prévu le 15 novembre prochain dans la capitale congolaise.

La première partie de cette rencontre a porté sur l'analyse des défis sécuritaires persistants auxquels la région des Grands Lacs est confrontée, en se focalisant sur les tensions dans l'Est de la RDC et au Soudan du Sud.

Le vice-Premier ministre de la Défense nationale de la RDC, Guy Kabombo Muadiamvita, a insisté sur la nécessité d'une solidarité agissante, mais également sur une coopération militaire renforcée entre les États, en vue de surmonter les défis sécuritaires qui gangrènent la région des Grands Lacs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a souligné que les défis sécuritaires touchant cette partie du continent notamment le terrorisme, la prolifération des armes, ou encore les menaces transfrontalières exigent une solidarité agissante et une coopération militaire renforcée.

Pour sa part, la Première ministre, Judith Suminwa, a exprimé sa conviction que « cette réunion dégagera des orientations fortes et réalistes, capables de traduire la volonté politique des États membres sur le terrain ».

Elle a réaffirmé l'engagement de la RDC en faveur d'une paix durable, de la concertation et de la coopération régionale, afin que les armes se taisent et que la confiance renaisse entre les peuples de la région.