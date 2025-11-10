Congo-Kinshasa: Journée de l'écrivain africain - Plaidoyer pour la création de maisons d'édition au Kasaï-Central

9 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

En marge de la célébration de la Journée de l'écrivain africain le 7 novembre 2025, l'Association des jeunes écrivains du Congo (AJECO) section du Kasaï-Central, appelle à la création de maisons d'édition dans cette province. Dans une interview accordée à Radio Okapi vendredi, cette organisation a exprimé son inquiétude face au manque de maisons d'édition en province.

Félicien Ngalamulume Balufu, coordonnateur provincial de l'AJECO, a cependant réaffirmé la détermination des jeunes écrivains à produire des oeuvres littéraires malgré l'absence d'éditeurs et autres difficultés.

« Pour le moment au Kasaï-central nous sommes en train de souffrir. Non seulement il n'y a pas de maisons d'édition mais aussi les imprimeries qui assurent la promotion du livre, il n'y en a pas autant. L'absence totale des maisons d'édition c'est l'une des grandes difficultés auxquelles font face les écrivains du Kasaï-central.», a déclaré M. Ngalamulume.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce contexte, il lance un appel non seulement aux autorités mais aussi aux lecteurs passionnés à s'impliquer activement dans la mise en place de maisons d'édition, rappelant que le livre joue un rôle essentiel dans la transmission du savoir. Il encourage aussi ses collègues écrivains à ne pas se décourager face aux obstacles, insistant sur la nécessité d'initiative et de solidarité locale pour faire avancer la cause littéraire au Kasaï-central.

« Nous ne devons pas seulement attendre que d'autres personnes viennent implanter pour nous des maisons d'édition au Kasaï-central, nous ne devons pas attendre que d'autres personnes viennent faire la promotion du livre à notre place. C'est nous-même qui sommes auteurs et c'est nous-mêmes qui devons tous faire. Si nous faisons le premier pas je crois qu'il y a d'autres personnes de bonne volonté qui pourront se lever pour nous accompagner.»

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.