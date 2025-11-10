Congo-Kinshasa: Journée de l'écrivain africain - Plaidoyer pour la création de maisons d'édition au Kasaï-Central

En marge de la célébration de la Journée de l'écrivain africain le 7 novembre 2025, l'Association des jeunes écrivains du Congo (AJECO) section du Kasaï-Central, appelle à la création de maisons d'édition dans cette province. Dans une interview accordée à Radio Okapi vendredi, cette organisation a exprimé son inquiétude face au manque de maisons d'édition en province.

Félicien Ngalamulume Balufu, coordonnateur provincial de l'AJECO, a cependant réaffirmé la détermination des jeunes écrivains à produire des oeuvres littéraires malgré l'absence d'éditeurs et autres difficultés.

« Pour le moment au Kasaï-central nous sommes en train de souffrir. Non seulement il n'y a pas de maisons d'édition mais aussi les imprimeries qui assurent la promotion du livre, il n'y en a pas autant. L'absence totale des maisons d'édition c'est l'une des grandes difficultés auxquelles font face les écrivains du Kasaï-central.», a déclaré M. Ngalamulume.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce contexte, il lance un appel non seulement aux autorités mais aussi aux lecteurs passionnés à s'impliquer activement dans la mise en place de maisons d'édition, rappelant que le livre joue un rôle essentiel dans la transmission du savoir. Il encourage aussi ses collègues écrivains à ne pas se décourager face aux obstacles, insistant sur la nécessité d'initiative et de solidarité locale pour faire avancer la cause littéraire au Kasaï-central.

« Nous ne devons pas seulement attendre que d'autres personnes viennent implanter pour nous des maisons d'édition au Kasaï-central, nous ne devons pas attendre que d'autres personnes viennent faire la promotion du livre à notre place. C'est nous-même qui sommes auteurs et c'est nous-mêmes qui devons tous faire. Si nous faisons le premier pas je crois qu'il y a d'autres personnes de bonne volonté qui pourront se lever pour nous accompagner.»