Congo-Kinshasa: Des jeunes du Maniema dénoncent la dégradation des services des sociétés de télécommunications

L'Union des jeunes du Maniema a dénoncé samedi 8 octobre, la dégradation significative des services des sociétés de télécommunications telles qu'Orange, Vodacom et Airtel dans la province. Depuis une semaine, les abonnés rencontrent de graves perturbations touchant les appels téléphoniques et les services internet, avec des réseaux très instables empêchant l'utilisation correcte des forfaits achetés.

Emmanuel Ndjadi, coordinateur national ad intérim et porte-parole de cette organisation, a souligné que ces problèmes nuisent gravement à la vie socio-économique locale et déplore le silence des autorités provinciales face à cette situation récurrente. Il appelle à une intervention urgente pour trouver une solution durable.

Les problèmes fréquemment observés comprennent des coupures et interruptions intempestives durant les communications, la saturation des réseaux, la perte injustifiée de crédits et forfaits prépayés, ainsi que l'absence de connexion internet malgré un solde suffisant.

Cet acteur dénonce le silence des autorités provinciales et appelle à une implication pour trouver une solution durable à ce problème.

Emmanuel Ndjadi indique que c'est pour la nième fois que ces perturbations sont enregistrées au Maniema et affirme avoir déjà dénoncé ces perturbations par le passé. Il insiste sur l'importance d'une mobilisation collective pour garantir le succès des initiatives dans la région et prévenir de nouvelles perturbations, soulignant l'urgence d'une action concrète des autorités provinciales face à cette crise récurrente.

Les tentatives de joindre les responsables des sociétés de télécommunications pour obtenir des explications sont restées sans réponse à ce jour.