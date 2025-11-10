Congo-Kinshasa: Des jeunes du Maniema dénoncent la dégradation des services des sociétés de télécommunications

9 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Union des jeunes du Maniema a dénoncé samedi 8 octobre, la dégradation significative des services des sociétés de télécommunications telles qu'Orange, Vodacom et Airtel dans la province. Depuis une semaine, les abonnés rencontrent de graves perturbations touchant les appels téléphoniques et les services internet, avec des réseaux très instables empêchant l'utilisation correcte des forfaits achetés.

Emmanuel Ndjadi, coordinateur national ad intérim et porte-parole de cette organisation, a souligné que ces problèmes nuisent gravement à la vie socio-économique locale et déplore le silence des autorités provinciales face à cette situation récurrente. Il appelle à une intervention urgente pour trouver une solution durable.

Les problèmes fréquemment observés comprennent des coupures et interruptions intempestives durant les communications, la saturation des réseaux, la perte injustifiée de crédits et forfaits prépayés, ainsi que l'absence de connexion internet malgré un solde suffisant.

Cet acteur dénonce le silence des autorités provinciales et appelle à une implication pour trouver une solution durable à ce problème.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Emmanuel Ndjadi indique que c'est pour la nième fois que ces perturbations sont enregistrées au Maniema et affirme avoir déjà dénoncé ces perturbations par le passé. Il insiste sur l'importance d'une mobilisation collective pour garantir le succès des initiatives dans la région et prévenir de nouvelles perturbations, soulignant l'urgence d'une action concrète des autorités provinciales face à cette crise récurrente.

Les tentatives de joindre les responsables des sociétés de télécommunications pour obtenir des explications sont restées sans réponse à ce jour.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.