Congo-Kinshasa: Fermeture des bases militaires de la MONUSCO en Ituri - Appel au désarmement accéléré des groupes armés

Les acteurs de la société civile et les autorités coutumières de l'Ituri demandent au gouvernement congolais d'accélérer le processus de désarmement des groupes armés avant la fermeture des bases militaires de la MONUSCO dans les groupements Pamitu Ame et Mbr'bu, situés dans les territoires de Djugu et Mahagi, prévue fin novembre 2025. Cette demande a été formulée à l'issue d'une mission d'évaluation conduite par la Mission onusienne le 6 novembre.

Ils considèrent indispensable ce désarmement afin d'éviter toute reprise des violences qui risqueraient de compromettre les progrès déjà réalisés. La présence des casques bleus depuis près de sept ans a permis de stabiliser ces zones, longtemps marquées par l'activisme des groupes armés, facilitant le retour de milliers de déplacés, la reprise des activités agricoles et économiques, ainsi que la vie sociale autour des marchés comme celui d'Ame, qui attirait plus de dix mille personnes chaque semaine.

Les chefs de groupement de Pamitu-Ame et Mbr'bu expriment cependant des inquiétudes quant à la pérennité de ces acquis après la fermeture des bases MONUSCO, soulignant qu'un désarmement complet est crucial pour éviter une escalade des conflits.

La MONUSCO a assuré que les anciennes bases seront transférées aux Forces armées de la RDC (FARDC), qui y établiront des campements pour garantir la sécurité. Par ailleurs, les casques bleus continueront d'appuyer l'armée congolaise à travers des patrouilles de longue portée afin de maintenir la stabilité dans la région.

Cette transition s'inscrit dans une stratégie globale de désengagement progressif de la MONUSCO tout en assurant la continuité des efforts de paix et de sécurité en Ituri.