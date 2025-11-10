Sénégal: Le ministre des Pêches rassure les acteurs du secteur

En visite au marché central au poisson de Pikine, puis aux quais de pêche de Soumbédioune et de Yoff, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Fatou Diouf, a salué les efforts consentis pour l'amélioration des infrastructures et des conditions de travail des acteurs. L'autorité a réaffirmé la volonté de son département d'accompagner durablement les professionnels du secteur.

Il est un peu plus de 10 heures ce jeudi, lorsque le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Fatou Diouf, arrive au Mmarché central au poisson de Pikine (Dakar). À l'étape première de la tournée qu'elle y a effectuée, ainsi qu'au niveau des quais de pêche de Soumbédioune et de Yoff, elle était accompagnée de ses équipes. Sur place, le ministre est accueilli par le directeur du marché, Aliou Baldé, et par le préfet de Pikine. Mme Diouf a visité les travaux de réhabilitation en cours, notamment la réfection des voies, des aires de repos et des infrastructures sanitaires. Elle a souligné que le marché est mieux organisé : « Il y a désormais un parking, un restaurant et les problèmes d'inondation sont derrière nous ».

Interpellé sur la question du statut du marché central au poisson, souvent évoquée par les travailleurs, le ministre a indiqué que « le projet de décret a été inscrit dans l'organigramme du ministère et transmis au Secrétariat général du gouvernement ».

Fatou Diouf s'est ensuite rendue au quai de pêche de Soumbédioune pour visiter le Point d'embarquement aménagé (Pda) construit en 2018 grâce à un financement de la Fondation du Roi du Maroc, Mohammed VI. Sur place, elle a principalement reçu comme doléance l'ouverture de cette infrastructure.

Soumbédioune, un quai en attente d'inauguration Le ministre a assuré que des démarches sont en cours pour la réception officielle de l'ouvrage. « Nous attendons toujours la venue du Roi du Maroc pour son inauguration et nous espérons que cela se fera bientôt », a déclaré Fatou Diouf. Elle a fait savoir qu'une demande officielle a été adressée aux autorités marocaines afin d'autoriser la réception technique du quai afin de permettre aux acteurs de commencer leurs activités. Au quai de pêche de Yoff, Mme Diouf a été accueillie par les pêcheurs et les femmes transformatrices. Adji Arame Thiaw, cheffe du Partenariat et de la Coopération décentralisée de la commune, a insisté sur la nécessité de renforcer les infrastructures. Pour sa part, Djaraf Souleymane Sarr a attiré l'attention sur les effets de l'exploitation pétrolière et gazière, qui se traduisent par une rareté croissante des ressources halieutiques. Quant à Abdoulaye Guèye, représentant des pêcheurs, il a sollicité la construction d'une maison des pêcheurs à Yoff pour abriter leurs activités et renforcer la cohésion de la profession.

Prenant la parole, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a salué l'engagement des acteurs qui ont, « sur fonds propres, réhabilité le quai de pêche ». « Nous avons vu que l'endroit est réceptionné -c'est devenu neuf- et les gens travaillent dans de bonnes conditions », s'est félicitée Fatou Diouf. Elle a annoncé que « des chambres froides seront bientôt aménagées pour leur permettre de stocker les produits halieutiques ».

Lors de l'étape de Yoff, Mme Diouf a révélé qu'un programme d'appui aux femmes du littoral est en cours de finalisation. Il sera bientôt dévoilé par les services de son ministère.