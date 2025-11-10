Sénégal: Présidence de la fédération de lutte - Bira Sène déclare sa candidature ce dimanche

L'ancien président du Comité national de gestion (Cng) de la lutte, Ibrahima Sène dit Bira, va franchir un pas décisif. Il annoncera officiellement sa candidature à la présidence de la Fédération sénégalaise de lutte (Fsl), ce dimanche 9 novembre 2025, à partir de 11 heures, au complexe Khéweul-Gui de Pikine.

La course pour la présidence de la Fédération sénégalaise de lutte entre dans une phase cruciale. À travers une déclaration officielle de sa candidature, prévue ce dimanche à Pikine, Bira Sène affiche clairement ses ambitions de diriger l'instance mère de la lutte sénégalaise. Cette annonce mettra fin aux spéculations et confirmera son retour sur le devant de la scène. L'ancien patron du Cng, réputé pour sa connaissance du milieu et son réseau au sein des comités régionaux, souhaite donner un nouveau souffle à une discipline qu'il qualifie de « patrimoine immatériel du Sénégal ».

Dans une affiche adressée à la presse, il convie les journalistes à venir assister à sa déclaration, signe d'une volonté d'ouverture et de transparence.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs allaient bon train quant à son intention de déposer sa candidature. Déjà, un collectif regroupant dix présidents de Comités régionaux de gestion (Crg), dont Mame Cor Faye (Kaolack), Mamadou Sarr (Fatick), Étienne Ngom (Diourbel), Moussa Ndao (Kaffrine), Makhou Mbengue (Saint-Louis), Mamadou Tamba (Ziguinchor), Ousmane Diouf (Louga), Thierno Ndiaye (Thiès), Cheikh Tidiane Aïdara Danfakha (Tambacounda) et Serigne Diop (Kolda), avait annoncé publiquement son soutien à l'ancien président du Cng. Ce collectif plaidait pour une gouvernance plus forte, inclusive et moderne, estimant que la lutte mérite « un leadership crédible et rassembleur ».

Leur première tentative d'officialiser la candidature de Bira Sène, prévue le 15 septembre dernier, avait été suspendue à la suite d'une décision de la direction générale des Sports. Cette dernière avait interrompu le processus électoral le 12 septembre, invoquant la situation des Associations sportives et culturelles (Asc).

Ce contretemps désormais derrière eux, Bira Sène et ses alliés se préparent à relancer la dynamique. Tous disent vouloir redonner à la lutte sénégalaise sa pleine vitalité et sa place dans le patrimoine national. À l'approche de l'assemblée générale élective prévue le 27 décembre prochain, l'ancien président de l'instance dirigeante nationale (2020-2024) entend incarner une alternative fondée sur l'expérience, la concertation et la continuité. Pour beaucoup d'observateurs, son retour marque le début d'une bataille électorale qui s'annonce aussi stratégique que symbolique pour l'avenir de la discipline.