Sénégal: Alliance française de Ziguinchor - Le coeur et l'âme des activités littéraires (2/3)

Réduite en cendres lors des violences de 2023, la médiathèque de l'Alliance française de Ziguinchor n'a pas sombré dans le silence. Bien au contraire, elle renaît dans des lieux provisoires, plus vivante et engagée que jamais. Grâce à l'énergie d'une équipe passionnée et des projets novateurs, elle continue d'ouvrir les portes du savoir aux jeunes, aux enseignants, aux enfants en situation de handicap, et même aux touristes de passage. Un exemple éloquent de résilience culturelle, au service d'une éducation plus inclusive.

La lecture a ses vertus. Elle booste la culture générale des élèves qui s'y adonnent avec rigueur. Dans la commune de Ziguinchor, l'Alliance française (Afz), avec sa médiathèque, se positionne comme une bibliothèque communautaire ou de quartier. Un espace de lecture et d'éveil des consciences qui accueille du monde et donne la chance à tous. Ici, on continue à lire. Au coeur de la ville, dans un contexte social parfois difficile, cet endroit incarne depuis des années un espace de dialogue, de formation et de découverte. Mais en 2023, lors des troubles qui ont secoué la ville, le centre culturel a été frappé de plein fouet : ses bâtiments ont été incendiés, emportant avec eux des années de patrimoine, d'efforts et de souvenirs.

La médiathèque, elle aussi touchée par les flammes, aurait pu disparaître dans l'oubli. Mais c'était sans compter sur la détermination d'une équipe qui croit aux vertus transformatrices de la lecture. « C'était compliqué. Mais, on a tenu bon», confie Nathalie Carratié-Faye, directrice sortante de l'Afz, de la France où elle se trouve actuellement. En dépit de la perte des locaux officiels, les activités littéraires ont continué. D'abord, dans la galerie "Zigzag", puis dans les jardins de l'Alliance. Ces nouveaux espaces improvisés sont devenus des refuges de savoir, ouverts à tous les enfants avides de lecture, de calme et d'inspiration.

Une bibliothèque en braille en gestation

Avec plus de 5000 ouvrages disponibles et une offre variée allant de la littérature jeunesse aux essais en passant par des romans graphiques abordant des sujets de société, la médiathèque a su diversifier ses ressources pour rester en phase avec les besoins du public. Elle a aussi innové avec la mise en circulation d'une bibliothèque mobile appelée «Taf-Taf». Ce dispositif ingénieux transporte les livres directement dans les établissements scolaires, afin de toucher davantage d'élèves, notamment ceux éloignés des centres urbains. «Taf-Taf, c'est une bibliothèque sur roues.

Elle permet d'amener les livres à ceux qui n'ont pas les moyens ou n'ont pas l'habitude de venir jusqu'à nous. Une manière de trouver les élèves dans leurs établissements respectifs. C'est un outil d'ouverture mais surtout, de décentralisation du savoir », souligne Mme Faye. La médiathèque de l'Afz ne se limite pas à la simple mise à disposition de livres. Elle se veut également un espace d'animation intellectuelle. Elle organise régulièrement des cafés littéraires, des débats d'idées, des rencontres avec des auteurs et des ateliers de lecture pour les plus jeunes. Ces événements ont pour but, de susciter la curiosité, d'aiguiser l'esprit critique et de faire naître l'amour des mots dès le plus jeune âge.

Dans une démarche résolument inclusive, l'Afz a mis en place des partenariats avec l'Inspection d'académie de Ziguinchor pour accueillir des enfants en situation de handicap. Sourds, malentendants ou à mobilité réduite sont invités à participer aux «Vacances apprenantes», pendant les périodes de Noël et de Pâques. Des moments ludiques et pédagogiques, conçus pour leur permettre d'apprendre à leur rythme, dans un environnement bienveillant. « Avec la baisse du niveau de fréquentation des bibliothèques, nous avons pensé qu'il fallait dérouler une stratégie pour attirer beaucoup d'élèves.

C'est dans cette perspective que nous avons initié des "Vacances apprenantes". Quand on aide les enfants, il faut respecter le principe de l'inclusion. Nous avons pensé à tous. Ce n'est qu'un début. On espère faire plus », insiste la directrice sortante de l'Afz. L'avenir est déjà en marche. Car, un projet de bibliothèque en braille est en cours d'élaboration, afin de permettre aux enfants déficients visuels d'accéder eux aussi à la lecture dans des conditions adaptées. Le lieu, bien qu'éprouvé par l'incendie, demeure vivant. Avant les événements de 2023, la médiathèque enregistrait beaucoup d'adhérents. Aujourd'hui, elle en compte 500. Même si l'espace physique est plus restreint, la dynamique reste intacte.

Résister au charme des écrans

Chaque mercredi et samedi, des enfants de cinq ans viennent s'installer pour feuilleter des livres, écouter des histoires, découvrir de nouveaux mondes. Des enseignants y empruntent des ouvrages pour enrichir leurs cours. Des étudiants, notamment ceux de l'Ufr des Sciences de la Santé, viennent y réviser en période d'examen. Et parfois, même des touristes de passage s'y arrêtent, attirés par l'ambiance chaleureuse et studieuse du lieu. La médiathèque se distingue aussi par la qualité de son accueil, l'engagement de ses animateurs et la diversité de ses ressources. On y trouve des textes dramatiques, des classiques africains et européens, de la poésie, des biographies, et bien sûr, une large sélection de littérature jeunesse.

Chaque livre est une porte ouverte sur l'imaginaire, une source d'évasion et de réflexion. Dans une époque marquée par l'omniprésence des écrans et le repli individuel, l'Afz fait le pari de la lecture partagée, du dialogue intergénérationnel et de l'accès équitable au savoir. Malgré les difficultés liées à l'incendie et les incertitudes, la médiathèque continue de jouer son rôle de phare culturel. Elle éclaire les consciences, cultive les esprits et accompagne les jeunes dans leur parcours éducatif. Plus qu'une bibliothèque, elle est devenue un symbole. Le symbole d'une résistance paisible par le livre, d'un engagement culturel profond et d'un espoir toujours renouvelé pour les générations futures.