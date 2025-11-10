L'Université polytechnique de Man (UPM) a célébré, du 6 au 8 novembre 2025, la 9e édition de ses Journées de l'excellence et du mérite, un rendez-vous désormais incontournable qui consacre les performances académiques, renforce les passerelles avec le monde professionnel et met en lumière le rôle fédérateur du sport. Durant trois jours, l'institution a démontré, une fois de plus, sa vitalité et sa progression constante, dans une ambiance marquée par une forte cohésion entre enseignants, étudiants, partenaires industriels et autorités locales.

Placée sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le Professeur Adama Diawara, et le co-parrainage de M. Yacouba Diarra, directeur général de Perseus Mining, et de Mme Laeticia Gadegbeku Ouattara, directrice pays d'Endeavour Mining, cette édition a mis en exergue l'orientation stratégique de l'UPM : une université tournée vers l'innovation, l'excellence et le développement durable.

Dans son allocution d'ouverture, le président de l'UPM, le Professeur Coulibaly Lassina, a salué « neuf années de construction d'un modèle d'excellence et de reconnaissance », soulignant que l'institution entre désormais « dans une ère de maturité ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a également annoncé plusieurs projets structurants, notamment la construction de deux écoles d'ingénieurs, d'un bâtiment administratif R+4 et de deux bâtiments supplémentaires destinés aux bureaux des enseignants. « Ces investissements traduisent la confiance des autorités et des partenaires dans notre modèle de formation axé sur la qualité et l'employabilité », a-t-il ajouté, rendant hommage au Président de la République Alassane Ouattara et au Vice-président Tiémoko Meyliet Koné.

Les panels scientifiques ont constitué des temps forts, portant sur des thématiques au coeur de l'actualité : « Les énergies renouvelables face au développement minier » et « Les impacts environnementaux de l'orpaillage clandestin ».

Le géologue Koné Nour a mis en avant l'évolution des pratiques minières avec un recours croissant au mix énergétique, tandis que le Professeur Coulibaly Lancina a insisté sur l'urgence d'un encadrement rigoureux de l'orpaillage et d'une réhabilitation systématique des sites dégradés. Ces échanges ont souligné l'importance de la recherche universitaire dans la préservation de l'environnement.

Le point culminant de ces journées a été la cérémonie de collation des grades, marquée par la remise de diplômes à 281 étudiants - dont 41 ingénieurs - avec un taux de réussite exceptionnel de 100 % dans toutes les filières. Le taux d'insertion professionnelle, estimé à 80 % en moins de six mois, confirme l'efficacité du modèle pédagogique de l'UPM. Par ailleurs, huit enseignants-chercheurs admis au CAMES ont été honorés pour leurs contributions scientifiques.

Plus de 200 étudiants ont également été récompensés. Le super prix d'excellence est revenu à Traoré Issa, étudiant en Master de géophysique, avec une moyenne de 16,58/20, tandis que Bly Amenan Nadège a été distinguée meilleure jeune fille scientifique avec une moyenne de 16,15/20. Les distinctions, offertes par des partenaires tels que Perseus Mining, Endeavour Mining, le Fonsti, le CNTIG, la Fondation Kaydan et la Compagnie Lumière du Cavally, comprenaient des trophées, ordinateurs et enveloppes symboliques.

La clôture a été marquée par un cross populaire ayant mobilisé plus de 700 participants issus de la communauté universitaire et de la ville de Man, une initiative saluée pour son esprit de fraternité et de cohésion.

À travers ces Journées de l'excellence et du mérite, l'Université polytechnique de Man confirme sa place parmi les institutions les plus dynamiques du pays, fidèle à son ambition : former des compétences, promouvoir l'innovation et renforcer l'unité nationale.