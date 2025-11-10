Cote d'Ivoire: Conseil de l'Entente - La 23e Réunion des Ministres s'engage pour une intégration durable et solidaire

La 23e Réunion ordinaire du Conseil des Ministres du Conseil de l'Entente s'est conclue ce samedi 8 novembre 2025, dans la capitale togolaise sur une note d'unité et de confiance mutuelle, autour du thème « La paix et l'entente pour le développement ».

La Côte d'Ivoire était représentée par Adama Dosso, ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, qui a conduit la délégation ivoirienne composée de conseillers techniques et du directeur général de l'Intégration africaine, rapporte une note d'information.

La réunion, selon le communiqué, présidée par le Professeur Robert Dussey, ministre togolais des Affaires étrangères et président du Conseil des ministres, a permis d'examiner plusieurs dossiers majeurs.

Notamment l'approbation du rapport annuel de performance 2024 ; l'adoption du projet annuel de performance 2026 équilibré à 7 706 milliards Fcfa ; la réforme du mécanisme de la Tranche Commune Entente (Tce) avec les loteries nationales, et le suivi des chantiers structurants, notamment la Tour Entente d'Abidjan, dont le taux d'avancement atteint 90 %, pour une livraison au premier trimestre 2026.