Cote d'Ivoire: Amélioration de l'employabilité - Plus de 20 mille jeunes bientôt formés aux métiers du numériques

Deux partenaires veulent impacter la vie de nombreux jeunes en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'Unicef Côte d'Ivoire et la Fondation Mtn qui unissent désormais leurs forces.

Cette union s'est traduite par la signature d'un Mémorandum d'entente qui s'est déroulée dans les locaux de l'organe onusien, sis à Cocody Riviera-Golf (Abidjan).

Selon le Représentant résident de l'Unicef, Jean-François Basse, cette collaboration est axée notamment autour du renforcement de l'accès aux compétences numériques pour les jeunes.

« Nous offrons à plus de 20,000 jeunes d'ici à 2030 la possibilité de se former gratuitement en ligne, d'obtenir des certifications et d'accéder à des opportunités professionnelles.

L'impact attendu est considérable. C'est d'abord la réduction de la fracture numérique et l'amélioration de l'employabilité des jeunes Ivoiriennes, en dans les communautés rurales ou défavorisées », a-t-il déclaré.

Ce projet sera mis en oeuvre grâce à une plateforme de l'Unicef dénommée Yoma connectant les jeunes à des opportunités d'emploi, à l'entreprenariat et l'Académie des compétences de l'entreprise de téléphonie mobile et qui propose des formations aux compétences numériques et financières.

« Au fur et à mesure que de plus en plus de jeunes accèdent à une éducation numérique de qualité, on peut s'attendre à une hausse de l'innovation et de l'entrepreneuriat, favorisant encore plus l'essor d'une économie numérique dynamique dans le pays », a détaillé Jean-François Basse.

Dans cette coopération, il est également question d'amplifier la sensibilisation communautaire. Grâce aux campagnes Sms, des millions de messages seront diffusés sur des sujets essentiels comme la vaccination, la santé mentale, la nutrition, la scolarisation des filles, la protection contre la violence et l'enregistrement des naissances.

Les deux institutions entendent aussi valoriser l'innovation locale et les jeunes talents.

Ainsi, leurs deux équipes effectueront une mission conjointe au Fablab de Yamoussoukro. Un laboratoire d'innovation numérique où les jeunes développent des solutions technologiques locales.

La secrétaire exécutive de la Fondation Mtn, Matenin Coulibaly, se réjouit de cette aventure avec l'Unicef qui va faciliter l'employabilité de milliers de jeunes.

« Nous croyons que la technologie peut nous aider à changer le monde. Et notre mission est très claire, c'est de proposer des solutions de pointe pour le développement de la paix, mais surtout apporter de l'espoir et de la dignité aux communautés dans lesquelles nous intervenons », a-t-elle souligné.