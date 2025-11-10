Afrique: COP 30 - Le président Sidi Ould Tah souligne l'engagement de la BAD à transformer les promesses en progrès

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, a souligné, vendredi l'engagement de son institution à transformer « les promesses en progrès », la Banque étant la première institution multilatérale de développement à avoir réalisé la parité de financement sur l'adaptation et l'atténuation climatiques.

Au Bélem Climate Summit, qui rassemble les dirigeants du monde entier avant la COP30 afin d'examiner les progrès réalisés dans le cadre de l'Accord de Paris, Sidi Ould Tah a souligné la détermination de la Banque à intensifier son action sur le climat.

Le président du Groupe de la Banque africaine de développement, Sidi Ould Tah, lors de sa déclaration à la session sur les forêts et les océans, vendredi 7 novembre 2025 au Belém Climate Summit (Brésil, 8 nov.2025)

« Nous sommes tous réunis ici, stimulés par notre responsabilité collective de protéger la nature qui demeure notre atout le plus précieux pour lutter contre les effets du changement climatique et pour assurer la survie de l'humanité », a déclaré M. Ould Tah, qui s'exprimait devant les dirigeants mondiaux lors de la session intitulée : « Climat et nature : forêts et océans ».

La délégation du Congo a rappelé que l'Afrique qui abrite 17 % des forêts tropicaux perd chaque année 3,7 millions d'hectares de forêts tandis que le vice-président du Nigeria, Kashim Shettima, a plaidé pour la mise en place d'instruments pour protéger les forêts et les océans.

« Ce que l'Afrique demande, c'est un accès équitable au marché du carbone pour aider nos pays à mener des activités de restauration des forêts et des ressources océanographiques », a-t-il déclaré.

« En Afrique, nos forêts, nos savanes et nos océans sont plus qu'un patrimoine. Ce sont des filtres naturels essentiels qui régulent le climat mondial et atténuent les effets du réchauffement climatique, a rappelé le président Sidi Ould Tah. Le bassin du Congo en est un exemple probant : il abrite les plus grandes tourbières tropicales du monde, qui stockent environ 29 milliards de tonnes de carbone, soit l'équivalent d'environ trois années d'émissions mondiales de gaz à effet de serre. »

Il a présenté la stratégie climatique de la Banque, guidée par ses Quatre points cardinaux, qui mettent l'accent sur la mobilisation de capitaux pour une croissance verte, la promotion des échanges dette-nature, l'autonomisation des femmes et des jeunes dans la protection de l'environnement et l'investissement dans des infrastructures résilientes et respectueuses de la nature.