Cote d'Ivoire: Espace Entente - La recherche de fonds alternatifs et durables préconisée pour le financement des projets

La 23e Réunion ordinaire du Conseil des Ministres du Conseil de l'Entente s'est conclue ce samedi 8 novembre 2025, dans la capitale togolaise sur une note d'unité et de confiance mutuelle, autour du thème « La paix et l'entente pour le développement ».

Le communiqué final, lu à l'occasion par le ministre délégué Adama Dosso au nom du Conseil des ministres, a insisté sur la mobilisation de mécanismes de financement alternatifs et durables afin d'assurer la continuité des projets de développement dans l'espace Entente.

Le Conseil a également réaffirmé son attachement à la paix, à la solidarité et à la stabilité régionale, tout en exprimant sa préoccupation face aux défis sécuritaires au Burkina Faso et au Niger, et son soutien aux populations qui continuent de faire preuve de courage et de résilience.

Une motion de remerciements a été adoptée à l'unanimité, saluant l'hospitalité du peuple togolais et rendant hommage au Président Faure Essozimna Gnassingbé pour son engagement constant en faveur du rayonnement du Conseil de l'Entente

En aparté, le ministre Adama Dosso a indiqué que « cette session marque une étape décisive dans la recherche de mécanismes de financement innovants, capables de renforcer l'autonomie financière du Conseil et de soutenir l'intégration effective de nos économies ».

Le Conseil de l'Entente, fondé en 1959, regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo, et demeure un pilier historique de la coopération interafricaine, fidèle à sa devise : « La paix et l'entente pour le développement »