La ville de Boundiali a connu, le samedi 8 novembre, une effervescence particulière à l'occasion d'un gigantesque rassemblement populaire célébrant la victoire du Président Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025.

Plus de 20 000 personnes, selon les organisateurs, venues du district des Savanes, de la région de la Bagoué et même d'Abidjan, ont convergé vers le stade de la capitale régionale pour rendre un vibrant hommage au Chef de l'État et témoigner de leur adhésion massive à sa vision de développement.

La manifestation, organisée sous le leadership de la Ministre Mariatou Koné, Député-Maire de Boundiali, a réuni toutes les couches sociales dans une ambiance festive et hautement symbolique. La programmation artistique, d'une grande diversité, a contribué à renforcer l'enthousiasme populaire.

Le groupe VDA, l'humoriste Magnifik et la star internationale Sidiki Diabaté ont offert un spectacle mémorable, mêlant rythmes modernes, mélodies traditionnelles et performances scéniques de haut niveau. Cette variété artistique a permis d'instaurer une atmosphère féerique dans laquelle jeunes, femmes, notables, cadres et personnalités politiques ont communié dans la joie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon les organisateurs, ce grand concert répondait à trois objectifs majeurs : célébrer la victoire éclatante du Président Alassane Ouattara, rendre hommage à son engagement pour le rayonnement de Boundiali et remercier les populations pour leur mobilisation exceptionnelle. En effet, la commune a enregistré un taux de participation de 96,60 % et un score de 99,42 % en faveur du Président, faisant d'elle l'une des localités les plus performantes au niveau national.

Cette performance électorale remarquable s'inscrit dans la dynamique de transformation portée par la Ministre Mariatou Koné. Sous sa conduite, Boundiali, longtemps confrontée à plusieurs années de léthargie, connaît une véritable renaissance. La cité des hippopotames s'est métamorphosée grâce à des actions de développement tangibles qui traduisent avec fidélité la vision du Président Ouattara. Loin des discours stériles et des querelles politiciennes, la Député-Maire s'est imposée comme l'architecte du renouveau local.

Prenant la parole devant cette foule impressionnante, la Socio-Anthropologue, première femme Professeur titulaire d'Anthropologie en Côte d'Ivoire, a salué l'engagement indéfectible des populations. Elle les a exhortées à demeurer mobilisées pour assurer une victoire éclatante du RHDP aux élections législatives prévues en décembre.

Elle a insisté sur la nécessité de mener une campagne civilisée, apaisée, sans violence et dans le respect mutuel, en dépit des provocations éventuelles. Mariatou Koné a également rappelé l'importance de préserver la cohésion sociale, pilier essentiel de tout développement durable.

La cérémonie a été rehaussée par la présence de nombreuses personnalités du district des Savanes et d'autres régions, dont le maire de Korhogo Lassina Ouattara (LASS PR), la maire de Logoualé Gisèle Ouehi Koffi, le député de Gbon Touré Alpha Yaya, Hamidou Diarra ainsi que plusieurs autorités coutumières.

Résolument tournée vers la paix et le progrès, Boundiali réaffirme son choix pour la continuité et se prépare désormais à accompagner, une fois de plus, la victoire du RHDP, avec pour porte-étendard le Professeur Mariatou Koné, candidate désignée par le Président Alassane Ouattara pour les législatives.