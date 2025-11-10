Afrique: COP 30 / Sommet des Chefs d'État - La délégation ivoirienne présente la vision de la Côte d'Ivoire

La 30e édition de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques à Belém, au Brésil a été ouvert le 06 novembre 2025. Ce, en prélude à l'ouverture officielle de cette COP30. Le Chef de la délégation ivoirienne à Belém, le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Léon Kacou Adom, a saisi cette occasion pour partager l'expérience ivoirienne.

« La Côte d'Ivoire est le premier pays africain à avoir soumis son premier Rapport biennal de transparence et adopté une stratégie nationale sur les pertes et préjudices », a-t-il déclaré. Sans manquer également de de rappeler la volonté du Président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un acteur de premier plan dans la lutte contre le changement climatique.

« Notre pays a choisi l'action à travers le renforcement de son cadre juridique et institutionnel, se traduisant par l'adoption d'une Loi nationale sur les changements climatiques, la création d'institutions dédiées comme le Bureau du Marché Carbone et la Commission nationale de lutte contre les changements climatiques », a-t-il souligné. Léon Kacou Adom a également relevé que « les pays africains ont besoin de ressources prévisibles, accessibles et transparentes pour atteindre leurs objectifs climatiques ». D'où son appel à de renforcer les mécanismes de financement climat.

Cette édition de la COP sur le climat coïncide aussi avec le 10e anniversaire de l'adoption de l'Accord de Paris qui prévoit une révision quinquennale des Contributions Déterminées au niveau national (Cdn). Sur ce sujet, la Côte d'Ivoire, selon le chef de délégation, a respecté ses engagements en soumettant, le 29 octobre 2025, au Secrétariat de la Convention Cadre des Nations unies sur les Changements climatiques, ses nouvelles Cdn.

Il faut signaler que le ministre des Affaires étrangères est accompagné du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Assahoré Konan Jacques. Ce Sommet ouvert le jeudi 6 novembre se tiendra jusqu'au vendredi 7 novembre 2025.