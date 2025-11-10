Congo-Kinshasa: Inhumation de l'enseignante Bonette Elombe à la Nécropole Entre Terre et Ciel

9 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Enseignante à l'EP7 Yolo Sud, dans la commune de Kalamu (Kinshasa), Bonette Elombe a été inhumée le samedi 8 novembre à la Nécropole Entre Terre et Ciel, située dans la commune de la N'sele.

De nombreuses personnalités, parmi lesquelles le vice-ministre de l'Éducation nationale, des membres du gouvernement provincial de Kinshasa, des élèves, des enseignants, des journalistes, des artistes-comédiens ainsi que des membres de la société civile, ont pris part à ces funérailles.

Tous ont salué la mémoire d'une éducatrice passionnée, connue pour sa « Méthode Elombe », qui alliait chants, danses et apprentissage, et qui était devenue un symbole de dévouement et d'innovation dans l'enseignement congolais.

Les obsèques se sont déroulées dans une atmosphère de profonde émotion.

Décédée le 20 octobre dernier, l'illustre disparue a été honorée lors d'une veillée mortuaire à l'Espace Ave Maria, suivie d'une cérémonie d'hommages.

