Afrique: CAF-C1/dames - TP Mazembe entre en lice ce dimanche face à Asec de Mimosas

Le TP. Mazembe entame la Ligue des champions de la CAF, version féminine, ce dimanche 9 novembre, face à Asec de Mimosas au Suez Canal Stadium, en Egypte.

Lors de la conférence de presse d'avant-match tenue ce samedi, son entraîneuse, Lamia Boumehdi, a anticipé une saison « difficile ».

« On est très contentes de rejouer la Champions League et de bien présenter le football africain », s'est d'abord réjouie la technicienne marocaine. Cependant, le statut de championne en titre change la donne. « Pour moi, la Champions League cette année va être très difficile pour nous parce que maintenant tout le monde se prépare bien contre le tenant du titre », a-t-elle analysé.

Accompagnée de son attaquante, Marlène Kasaj Yav, l'entraîneuse a trouvé en sa joueuse le sens de détermination.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« C'est une fierté d'avoir le football féminin évoluer et d'arriver à jouer la Ligue des champions. Nous sommes là pour élever encore la Coupe », a déclaré la joueuse, promettant un match engagé contre un adversaire qu'elle qualifie d'« inconnu ».

Les Corbeaux lushoises évoluent dans le Groupe B, qui comprend également le Gaborone United du Botswana et les JKT Queen's de Tanzanie. Et la compétition a démarré ce samedi 8 novembre avec deux affiches.

FC Masar d'Egypte a joue AS FAR du Maroc alors que lors de la deuxième explication, de Agosto s'est mesurée à US FAS.